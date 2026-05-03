15 franquias baratas para trabalhar de casa a partir de R$ 5.999

O mercado de franquias brasileiro vive um momento histórico. O setor encerrou 2025 com faturamento acima de R$ 300 bilhões e mais de 200 mil franquias em operação por todo o país, consolidando-se como um importante protagonista do crescimento da economia brasileira.

Dentro desse universo, um modelo específico chama cada vez mais atenção: as microfranquias home based, aquelas que permitem empreender sem sair de casa.

Em 2025, as 20 maiores microfranquias somaram 21.030 operações, contra 18.041 em 2024, crescimento de 17%, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).



Esse avanço reflete a busca por negócios de menor custo e maior escalabilidade, especialmente em formatos home based, que já representam 51% das operações nesse segmento.

Com projeções de crescimento entre 8% e 10% para 2026, o setor deve continuar atraindo investidores e empreendedores.



Para quem quer entrar nesse mercado sem abrir mão da flexibilidade e sem precisar de ponto físico, aluguel ou grandes equipe, as franquias home based se apresentam como a porta de entrada mais acessível. A seguir, 15 opções para empreender de casa, com investimento a partir de R$ 5.999.

1. Mr. Fit

Rede pioneira no conceito de fast-food saudável no Brasil, com refeições, sanduíches e opções inovadoras como sucos funcionais e cardápio vegano e low carb. No modelo home office, o franqueado gerencia as entregas dos produtos de casa, atendendo a um público crescente que busca alimentação prática e saudável.

Investimento inicial: a partir de R$ 5.999



Faturamento médio mensal: R$ 4 mil a R$ 30 mil



Prazo de retorno: 4 a 8 meses

2. Marketing Bag

Franquia home based que oferece um modelo inovador de publicidade por meio de saquinhos de pão distribuídos gratuitamente em padarias parceiras. O franqueado conecta anunciantes locais a consumidores, gerando visibilidade para marcas regionais. Um dos diferenciais é o suporte intensivo nos primeiros 60 dias de operação.

Investimento inicial: R$ 9.990



Faturamento médio mensal: R$ 8 mil



Prazo de retorno: 6 meses

3. Spaceclass

Rede 100% digital especializada em soluções de ensino de idiomas com foco em conversação. Possui um algoritmo que une perfis profissionais semelhantes em treinamentos ao vivo, prometendo levar alunos à fluência em até três anos. Opera em modelo home based com dois perfis de franqueado: executivo de vendas e executivo de ensino.

Investimento inicial: a partir de R$ 9.000



Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

4. Recarregaê

Rede de franquias de mídia indoor lançada em 2025 que transforma a recarga de celulares em plataforma publicitária. Opera com totens inteligentes instalados em locais de alto fluxo, como academias e clínicas, capazes de carregar até 14 dispositivos simultaneamente enquanto exibem anúncios intercalados com notícias em tempo real.

Investimento inicial: a partir de R$ 10.000



Faturamento médio mensal: R$ 8.430



Prazo de retorno: 6 a 9 meses

5. 3, 2, 1 GO!

Franquia de turismo especializada em viagens completas para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Atua como consultoria home office, cuidando de todos os detalhes da viagem — de visto e seguro a passagem e hospedagem. A rede conta com franqueados no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

Investimento inicial: R$ 12.000



Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil



Prazo de retorno: 3 a 6 meses

6. 365 Fun Fest

Agência de viagens focada no público LGBTQIA+, com propósito de promover experiências turísticas inclusivas durante o ano todo. Oferece roteiros personalizados no Brasil e no exterior, com baixo investimento inicial e modelo totalmente home office.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 50 mil



Prazo de retorno: 3 a 6 meses

7. Legale

Franquia especializada em assessoria para vistos em mais de 40 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e México. Atua tanto com pessoas físicas quanto com empresas, e pode ser operada integralmente de casa ou em coworking. Ideal para quem tem perfil comercial e interesse no mercado internacional.

Investimento inicial: R$ 12.000



Faturamento médio mensal: R$ 30 mil



Prazo de retorno: 3 a 6 meses

8. Publicarga

Franquia de mídia que utiliza totens de carregamento de celular com espaços publicitários. O franqueado opera de casa, sendo responsável pela venda dos espaços publicitários nos equipamentos. A franqueadora fornece desde os totens até o treinamento completo da operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.900



Faturamento médio mensal: R$ 8 mil



Prazo de retorno: 6 a 9 meses

9. aiqfome

Primeiro aplicativo de delivery do Brasil e atualmente o segundo maior do país, líder no interior, com mais de 6 milhões de usuários. O franqueado comercializa o app para lojistas locais (restaurantes, farmácias, supermercados e pet shops) e opera de casa, com necessidade de presença na cidade de atuação. Integra o Grupo Magalu desde 2020.

Investimento inicial: a partir de R$ 26.000



Faturamento médio mensal: R$ 56 mil



Prazo de retorno: 18 meses

10. Wotë

Primeira e única franquia home based voltada ao mercado de cannabis medicinal no Brasil. O franqueado atua no desenvolvimento de relacionamento com clientes e na formação de parcerias com profissionais de saúde, prescritores e associações do setor, sempre dentro da regulamentação vigente.

Investimento inicial: a partir de R$ 35.000



Faturamento médio mensal: R$ 15 mil a R$ 20 mil



Prazo de retorno: 15 meses

11. Poltrona 1

Com quase 40 anos de existência, foi a primeira franquia de turismo do Brasil. Trabalha com pacotes criativos e diferenciados, como Rota da Cerveja, Rota do Viking e Roteiro do Vinho, além de cruzeiros. O franqueado realiza as vendas por meio de um site, sem necessidade de experiência prévia no setor.

Investimento inicial: a partir de R$ 36.000



Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 12 meses

12. Asia Source

Maior ecossistema de comércio exterior do Brasil, fundado em 2019, com sede na China e 152 unidades. Oferece consultoria e gestão de importação, conectando empresas nacionais ao comércio internacional em segmentos variados, de autopeças a itens industriais.

Investimento inicial: a partir de R$ 49.000



Faturamento médio mensal: R$ 30 mil



Prazo de retorno: 3 a 12 meses

13. Maria Brasileira

A maior rede de franquias de limpeza residencial e empresarial do país, presente em todos os estados com mais de 525 unidades e mais de 1 milhão de atendimentos ao ano. No modelo home based, o franqueado gerencia a operação de casa, com suporte completo da franqueadora desde a implantação.

Investimento inicial: R$ 49.300

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil



Prazo de retorno: 14 meses

14. Prospecta Obras

Empresa que conecta indústrias e fornecedores da construção civil com obras em andamento ou previstas, usando inteligência artificial e análise de dados. O franqueado constrói relacionamento com empresas do setor, enquanto a Prospecta cuida do mapeamento completo das obras e transforma os dados em oportunidades comerciais.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000



Faturamento médio mensal: R$ 16 mil a R$ 28 mil



Prazo de retorno: 6 meses

15. CleanNew

Uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. O profissional vai até o cliente com equipamentos de alta tecnologia para realizar serviços em sofás, colchões e poltronas. Modelo home based com suporte estruturado e alto potencial de expansão para quem busca entrada em um mercado sólido e com demanda recorrente.