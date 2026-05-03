Shakira reúne 2 milhões em Copacabana e faz show histórico no Rio

Na noite de sábado, 2, Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, segundo a Riotur. A apresentação integrou o evento Todo Mundo no Rio, já incorporado ao calendário oficial da cidade.

A cantora chegou ao Brasil ciente da dimensão do público que encontraria, após apresentações recentes em grande escala, e transformou a passagem pela orla carioca em mais um capítulo marcante de sua trajetória.

O público ficou próximo do registrado na apresentação de Lady Gaga, que reuniu 2,1 milhões de pessoas em 2025, e acima da apresentação de Madonna, com 1,6 milhão de fãs em 2024.

Ainda assim, o recorde segue com Rod Stewart, que levou entre 3,5 milhões e 4,2 milhões de pessoas à praia em 1994, segundo estimativas da época.

Declaração de amor ao Brasil

A noite começou com um espetáculo de drones sobre a orla, preparando o público para a chegada da artista. Mesmo com mais de uma hora de atraso, a plateia manteve o entusiasmo.

Quando entrou em cena, Shakira abriu o show com “La Fuerte”, seguida por “Girl Like Me” e “Las de la Intuición”, estabelecendo o tom da apresentação.

Shakira: cantora reuniu 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana na noite de sábado, 2 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Na sequência, vieram faixas queridas pelo público, como o sucesso “Estoy Aquí”, em versão reduzida. Em um dos primeiros momentos de interação, a cantora falou diretamente com o público, em português.

"Pensar que cheguei aqui com 18 anos, sonhando em cantar para vocês… e acabei me apaixonando por vocês. Brasil, eu te amo. É mágico ver milhões de almas juntas, prontas para cantar, se emocionar, dançar e lembrar o mundo do que é realmente importante", disse a colombiana.

Homenagem às mulheres

Um dos momentos mais íntimos do show aconteceu durante “Acróstico”, quando imagens de seus filhos, Milan e Sasha, foram exibidas nos telões.

A cantora também dedicou a apresentação às mulheres, reforçando o tema presente em parte do repertório. “Nós, mulheres, cada vez que caímos, nos levantamos mais sábias, mais fortes e mais resilientes. As mulheres já não choram", disse, em referência a seu álbum de 2024 "Las Mujeres Ya No Lloran".

Shakira em Copacabana: cantora colombiana levantou o público com hits como 'Hips Don't Lie' e 'Loca' (Pablo Porciúncula / AFP)

Mais adiante, ao introduzir “Soltera”, destacou que no Brasil existem mais de 20 milhões de mães solteiras. "Eu sou uma delas. Eu dedico esse show a todas elas", disse.

Clássicos levantaram o público

O ritmo voltou a subir com um medley de “Copa Vacía”, “La Bicicleta” e “La Tortura”, reunindo sucessos que marcaram diferentes fases da carreira.

O ponto alto da dança veio com “Hips Don’t Lie”, quando a cantora reforçou a energia física que sustentou toda a apresentação.

Músicas menos frequentes nos setlists recentes, como “Loca” e “Can’t Remember to Forget You”, favoritas do público, também entraram no repertório.

Convidados brasileiros

Outro destaque da apresentação foram as participações especiais de artistas brasileiros. Anitta subiu ao palco para cantar “Choka Choka” ao lado de Shakira, sendo apresentada ao público como “rainha”.

Shakira e Caetano Veloso: cantores se apresentaram juntos em Copacabana na noite de sábado (Kevin Mazur/Getty Images)

Já Caetano Veloso emocionou ao dividir o palco com Shakira cantando “Leãozinho”, música que ela costuma cantar para o filho Milan. Maria Bethânia, por sua vez, participou ao lado da bateria da Unidos da Tijuca em “O Que É, O Que É?”, de Gonzaguinha.

Ivete Sangalo também marcou presença, repetindo parceria com a colombiana ao cantar “País Tropical”.

Mais de duas horas de show

Na parte final, o show retomou o ritmo acelerado com “Whenever, Wherever” e “Waka Waka (This Time for Africa)”, com participação do influenciador Raphael Vicente.

O encerramento transformou a praia em um coro coletivo. Com projeções e uma estrutura gigante de lobo no palco, Shakira apresentou “She Wolf” e “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Shakira: cantora exaltou sua relação com o Brasil em show de mais de 2 horas em Copacabana (Daniel RAMALHO / AFP)

O show terminou por volta de 1h20, após mais de duas horas de apresentação.

Em uma praia já marcada por apresentações históricas de Lady Gaga e Madonna, Shakira apresentou um espetáculo que reforçou sua relação com o Brasil e destacou sua trajetória de mais de três décadas na música.