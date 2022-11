Alemanha estreia na Copa: seleção é a única que pode igualar o Brasil em títulos

A Alemanha estreia pela Copa do Mundo 2022 contra o Japão, nesta quarta-feira, 23, no estádio Internacional Khalifa, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo E. Tetra campeã, a seleção alemã é a única que pode igualar o Brasil em títulos de Copas do Mundo.

Campeã nos anos de 1954, 1974, 1990 e 2014, a seleção não teve dificuldades nas eliminatórias e se classificou em primeiro com uma campanha de nove vitórias em dez jogos. Após a saída do técnico Joachim Löw e a chegada de Hans Flick, a Alemanha mudou seu estilo de jogo e chegou com uma das grandes favoritas.

A experiência de Manuel Neuer e Thomas Muller, remanescentes do último título, junto com a juventude de Havertz e Mussiala, a seleção chega com um equilíbrio que pode render frutos. Contra o Japão, a equipe não contará com Leroy Sané, devido a problemas no joelho, e devem ir a campo com: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger e Raum; Gundogan, Kimmich (Gnabry), Hofmann e Musiala; Julian Brandt (Moukoko) e Muller.

A partida entre Alemanha e Japão, às 10h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

Quem é o melhor jogador da Alemanha?

Para a Copa deste ano, a jovem promessa do Bayern de Munique, Jamal Musiala, é a grande aposta do time alemão. O jogador de apenas 19 anos não é titular frequente na equipe de Hansi Flick, porém é uma arma importante, principalmente para o segundo tempo. Veloz e driblador, ele é versátil e atua desde a construção do meio-campo até o ataque. Ele pode jogar no meio-campo na criação, como um atacante centralizado.

Além dele, destaque para o meia Joshua Kimmich, também do Bayern de Munique. O jogador foi eleito o melhor jogador da seleção alemã no ano de 2021, em uma votação entre torcedores no site oficial da Federação Alemã.

Alemanha e Japão na Segunda Guerra Mundial

A relação diplomática mais direta entre Japão e Alemanha começou sobretudo a partir do século 19, mas os dois países terminariam sendo rivais e, depois, aliados em guerras que viriam.

Na Primeira Guerra Mundial (1914-18), o Japão se aliou à Inglaterra contra a Alemanha, que saiu derrotada e perdeu territórios no conflito.

Nas décadas seguintes, porém, tanto Japão quanto a Alemanha (que logo viria a ser governada pelos nazistas sob Hitler) passaram a desenvolver posturas vistas como agressivas contra vizinhos em suas respectivas regiões, o Japão na Ásia e a Alemanha na Europa. Os países novamente se aproximaram e terminariam, junto com a Itália fascista de Mussolini, formando o "Eixo" na Segunda Guerra Mundial (1939-45). O Japão entrou na guerra sobretudo a partir de 1941. O grupo foi o grande rival dos países "Aliados", liderados por países como Inglaterra e França e, depois, com a participação de EUA e União Soviética.

O Eixo composto por Japão e Alemanha saiu derrotado da Segunda Guerra. O Japão, em especial, também foi alvo de uma das maiores tragédias da história, com duas bombas nucleares disparadas contra Hiroshima e Nagasaki pelos EUA. Ambos os países, porém, conseguiriam se reconstruir e recuperar progressivamente sua economia nas décadas seguintes.

