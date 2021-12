Globo de Ouro 2022 anuncia indicados da premiação; veja lista

A Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood anunciou nesta segunda-feira, 13, os indicados ao Globo de Ouro 2022.

Os vencedores da premiação serão anunciados em 9 de janeiro, mas o formato da cerimônia não está claro. No início deste ano, a emissora NBC descartou os planos de transmitir o jantar de premiação em Beverly Hills na esteira de uma polêmica relacionada à Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês) , que escolhe as estatuetas.

As indicações foram recebidas em sua maioria com o silêncio de estúdios de cinema e atores que normalmente inundam redes sociais e repórteres com agradecimentos e reações. Tampouco está claro se algum dos indicados comparecerá à cerimônia de 2022 do Globo de Ouro, que é uma das maiores premiações de Hollywood antes do Oscar.

Críticos apontaram para o fato de a HFPA não ter integrantes negros e abordaram questões éticas de longa data sobre a possível influência de relacionamentos próximos com estúdios de Hollywood na escolha de indicados e vencedores. Em maio, Tom Cruise devolveu os três Globos de Ouro que ganhou.

Desde então, a HFPA acrescentou 21 membros, seis dos quais negros, além de proibir presentes e favores e adotar diversidade e treinamento contra assédio sexual. Agora o grupo tem um total de 105 membros.

Os dramas "Ataque dos Cães" e "Belfast" lideraram as indicações ao Globo de Ouro, foram indicados a sete categorias cada. Eles foram seguidos pela sátira contra o aquecimento global "Não Olhe para Cima"; "King Richard – Criando Campeãs", sobre o pai das campeãs de tênis Venus e Serena Williams; pela nova versão de Steven Spielberg para o musical "Amor, Sublime Amor"; e "Licorice Pizza", uma história de amadurecimento, com quatro indicações cada. A Netflix liderou entre os estúdio, ao receber 17 indicações.

A Associação disse que assistiu os filmes em salas de cinema, projeções e em plataformas de streaming, o que chamou de "processo de votação justo e igualitário".

Na TV, o drama "Succession", que trata de uma família dona de um conglomerado de mídia que vive às turras, liderou com cinco indicações.

Veja a lista dos indicados: