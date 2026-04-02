Saunas em São Paulo: espaços crescem na busca por pausa e autocuidado

Hoje em dia, em que a rotina da maioria das pessoas parece sempre corrida e cercada por telas, ficar alguns minutos offline virou raridade. Desacelerar e parar para cuidar de si é o novo luxo. E as saunas, nessa toada, voltaram com tudo.

Entre o ar-condicionado dos escritórios e as notificações que não param, tirar um tempo do dia para fazer o oposto — passar calor, suar e se desconectar — pode ser uma ideia cada vez mais atraente. E esse movimento aparece nos números. O Brasil lidera a economia do bem-estar na América Latina, com um mercado estimado em US$ 96 bilhões, e ocupa a 12ª posição global, segundo o Global Wellness Institute. A maior parte desse valor ainda vem de áreas mais abrangentes, como cuidados pessoais e beleza (US$ 39 bilhões) e alimentação saudável (US$ 31 bilhões), mas há um avanço importante em nichos menores.

É o caso dos spas — categoria que inclui saunas —, que cresceram 17,2% entre 2020 e 2022 e hoje movimentam cerca de US$ 680 milhões no país. Em paralelo, áreas próximas, como fontes termais e minerais, avançaram ainda mais no período, com alta de 33,3%.

Em São Paulo, a mudança já se traduz em novas ofertas. Em uma cidade onde a rotina costuma se concentrar entre escritórios climatizados e notificações constantes, surgem casas de banho e saunas que apostam justamente no oposto.

Onde aproveitar as saunas de São Paulo?

Um desses espaços é o Banho Urbano, na Rua Mourato Coelho, na Vila Madalena. A casa segue o modelo de banho ritualizado inspirado em práticas europeias, em que o celular fica guardado e o foco passa a ser o contraste entre calor e frio. No site, o local é descrito como "um espaço onde você pode relaxar e lavar o corpo e a alma nos dias mais cinzentos, uma casa de banho criada para que você se sinta em casa fora de casa. Onde você aprecie o agora e deixe para trás o que entristece".

A operação funciona com sessões mistas e nudez nas áreas de banho. À Veja São Paulo, o fundador Milton Souza afirmou que o espaço usa a expressão "nudez social" para definir a experiência. "Como em qualquer espaço de convivência, há normas a ser respeitadas", disse. Segundo ele, a ideia é inserir a sauna "como uma rotina de cuidado com a saúde física e mental, além de uma atividade social, como uma ida semanal ao bar com os amigos".

A experiência segue um percurso simples: começa com uma ducha, passa pela sauna — que pode ser seca, com temperaturas mais altas, ou a vapor, mais amena — e termina na imersão em água fria. O ciclo pode ser repetido conforme o limite de cada pessoa. A sessão de duas horas sai por R$ 135; a de três, R$ 160, segundo informações da Folha de S. Paulo.

Há também regras claras. A nudez faz parte da proposta nas áreas de banho, por questões de higiene, e o espaço reforça que não se trata de um ambiente sexual. Não há tolerância a comportamentos constrangedores. Após episódios anteriores, homens cisgênero passaram a ter acesso restrito, e só podem frequentar por indicação ou após participar de sessões guiadas.

O que explica a popularidade das saunas?

Além do relaxamento, parte da resposta está nos efeitos no corpo. A alternância entre calor e frio, conhecida como terapia de contraste, provoca uma reação nos vasos sanguíneos e pode contribuir para a circulação. Em entrevista à Folha, o clínico geral Lucas Albanaz afirmou que a prática "funciona como um treino leve para o sistema cardiovascular".

Por outro lado, o cirurgião vascular Breno Caiafa alertou ao jornal que pessoas com doença arterial, cardiopatia instável ou idade avançada devem ter cautela e procurar orientação antes de frequentar uma sauna.

Outras opções em São Paulo

O Banho Urbano é apenas uma das opções de casa de banho e sauna na capital paulista. Entre outras alternativas estão:

Balneário Maria José

Tradicional no Bom Retiro, funciona desde 1970 e atende exclusivamente o público masculino. Oferece sauna finlandesa, seca e a vapor, além de infusão de ervas frescas.

Studio Enso

Voltado ao público feminino, reúne sauna seca, sauna a vapor e ducha em um ambiente com atendimento feito apenas por mulheres. Fica no Tênis Clube Paulista, na Aclimação.

Kontrast

Nos arredores da Faria Lima, em Pinheiros, combina sauna e banheiras de gelo em uma proposta de “social wellness club”, com foco em recuperação física e interação.

Chuí Termas

No Jardim Vera Cruz, opera com proposta familiar e atendimento a homens e mulheres em dias separados. Além da sauna, reúne serviços como massagem e cuidados de beleza.