Trading de insumos agrícolas de SC cresce 1.530% com modelo enxuto e foco em fertilizantes

O comércio de insumos agrícolas vive um ciclo de alta demanda no Brasil, puxado principalmente pela importação de fertilizantes. Foi nesse cenário que a Nobel Trading cresceu. Fundada em 2022, a empresa saiu de um faturamento de R$ 1,8 milhão em 2023 para R$ 30,6 milhões em 2024, um avanço de 1.530% em um ano.

Com sede em Florianópolis, a empresa atua na importação e distribuição de insumos para fertilizantes e nutrição animal, conectando fornecedores internacionais a cooperativas e indústrias brasileiras.

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A operação se apoia na estrutura portuária de Santa Catarina, com acesso a terminais como Itajaí, Navegantes e Imbituba, usados para entrada dos produtos no país.

O crescimento acontece em um momento em que o Brasil ampliou a compra de fertilizantes no exterior.

Em 2025, o volume importado chegou a cerca de 45,5 milhões de toneladas. A empresa atua como intermediária nesse fluxo, negociando diretamente com fornecedores e organizando a entrega até o cliente final.

“A iniciativa nasce da percepção de que muitos agentes do agro ainda carecem de informação para decidir o melhor momento de compra. Existem outros reports no mercado, só que o da Nobel é o único que é gratuito”, afirma o fundador Rafael Diegues.

A operação inclui negociação internacional, gestão cambial, controle de embarques e acompanhamento logístico. A empresa também usa dados para apoiar decisões. Um sistema interno reúne histórico de preços dos últimos cinco anos, permitindo acompanhar variações e identificar momentos de compra.

Além disso, a empresa produz um relatório semanal gratuito com informações de mercado, preços e câmbio, enviado a clientes e interessados.

Origem do negócio

Rafael Diegues é engenheiro mecânico e construiu a carreira no agronegócio. Nascido em Goiatuba, em Goiás, e criado em Uberlândia, em Minas Gerais, começou a trabalhar cedo após uma mudança na estrutura familiar ainda na infância.

“Enxerguei no empreendedorismo um caminho possível para construir uma vida diferente”, diz.

Aos 24 anos, foi para os Estados Unidos estudar na Universidade de Minnesota. Durante cerca de três anos e meio, trabalhou em uma empresa de produção de plantas e jardinagem, onde passou por funções operacionais até chegar à área comercial.

De volta ao Brasil, atuou com o irmão no mercado de grãos, com foco na compra e venda de soja. Depois dessa experiência, decidiu seguir sozinho.

Fundação e primeiros desafios

A Nobel Trading foi criada em 2022 com foco inicial na importação de ureia. A ideia surgiu a partir de contatos com fornecedores internacionais, incluindo uma viagem à Bolívia.

O início coincidiu com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que afetou o mercado global de fertilizantes. Os preços subiram e o acesso aos produtos ficou mais restrito.

“Isso inviabilizou as operações e travou o avanço da empresa”, diz.

Durante cerca de um ano, a empresa operou com dificuldade. A retomada veio em 2023, quando registrou o primeiro faturamento relevante.

Em 2024, a Nobel Trading cresceu 1530%, chegando a R$ 30,6 milhões em receita operacional líquida. O resultado garantiu à empresa o terceiro lugar entre as empresas que mais cresceram dentro da categoria de R$ 30 a R$ 150 milhões no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

Operação e portfólio

Na área agrícola, a empresa trabalha com produtos como ureia granulada e perolada e cloreto de potássio, usados na nutrição do solo. Parte desses insumos vem de fornecedores da Rússia.

Na divisão de nutrição animal, o foco está em insumos para ruminantes e produção intensiva. O portfólio inclui, entre outros itens, fosfato bicálcico importado da China.

A empresa atua na cadeia completa, desde a compra no exterior até a entrega no cliente, incluindo logística e acompanhamento de contratos.

Estrutura e expansão

A operação começou com uma equipe reduzida, formada por Rafael Diegues e sua sócia e esposa, Cynthia Moreira, diretora de operações. Hoje, a empresa tem cerca de 20 funcionários.

O crescimento levou à ampliação do time e à estruturação das áreas. Segundo o fundador, a empresa busca profissionais com experiência no mercado de insumos.

A rotina do negócio envolve negociação com fornecedores, análise de preços, acompanhamento de câmbio e contato direto com clientes.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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