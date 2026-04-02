Lula vai anular leilão da Petrobras e diz que gás de cozinha não vai subir

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 2, que vai anular o leilão de gás liquefeito de petróleo (GLP) realizado pela Petrobras.

A declaração ocorreu em entrevista à Record, na Bahia. O presidente classificou o procedimento licitatório como "cretinice" e "bandidagem", e disse que a operação aconteceu sem a orietação do governo federal.

"Vamos rever esse leilão, vamos anular esse leilão. O povo pobre não pagará, em hipótese alguma, o preço dessa guerra", disse.

O leilão durou mais de seis horas e teve ágio superior a 100%, com a venda de toda a oferta de 70 mil toneladas — cerca de 11% do volume mensal de GLP comercializado no país.

Ágio elevado pressiona preço do gás de cozinha

O maior aumento foi registrado no polo de Duque de Caxias, onde o preço do gás saltou de R$ 33,37 para R$ 72,77, um ágio de 117% sobre o valor de referência.

O GLP é sensível às oscilações internacionais, especialmente em meio à guerra no Oriente Médio, já que parte do produto consumido no Brasil é importada. O preço do gás de cozinha estava congelado desde novembro de 2024.

A alta deve impactar programas sociais como o Gás do Povo, que pode ter o valor de referência ajustado.

Governo avalia recompra de ativos

Na entrevista, Lula também afirmou que o governo estuda a recompra da Refinaria Landulpho Alves, privatizada em 2021 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O presidente também criticou a privatização da BR Distribuidora, concluída no mesmo período, e disse que a recompra só será possível a partir de 2029.

"Se nós tivéssemos a BR, a gente poderia garantir que o preço não subiria", afirmou.