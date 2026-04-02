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Hofbräu no Brasil: cerveja da Oktoberfest terá produção local

Marca alemã inicia operação em SP e promete reduzir preços e ampliar distribuição a partir desse mês

Hofbräu München: cerveja histórica da Alemanha será produzida no interior de SP (Reprodução)

Hofbräu München: cerveja histórica da Alemanha será produzida no interior de SP (Reprodução)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 2 de abril de 2026 às 10h01.

O Brasil bebe muita cerveja. O país é o terceiro maior consumidor do mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos, segundo a japonesa Kirin Holdings. É nesse mercado grande e em expansão que a Hofbräu München, uma das cervejas mais tradicionais da Alemanha,  ligada ao governo da Baviera e associada à origem da Oktoberfest, começa a produzir parte de seu portfólio no Brasil a partir deste mês.

É a primeira vez, em mais de quatro séculos de história, que a marca fabrica sua Weissbier fora da Alemanha para distribuição. Criada no fim do século 16 na Baviera, a Hofbräu nasceu ligada à corte local e virou uma das referências da tradição cervejeira alemã. Hoje, é uma das marcas presentes na festa cervejeira de Munique.

Até aqui, os rótulos chegavam ao Brasil por importação, em uma parceria de cerca de duas décadas com a Bier Wein — ou ficavam restritos à unidade da marca em Belo Horizonte, onde a cerveja é produzida para consumo no próprio bar. Agora, a empresa também assume a coordenação da produção local.

A mudança deve refletir direto no preço e na disponibilidade. Sem taxas de importação e com uma logística mais simples, a expectativa é de uma queda de cerca de 20% no valor final. A cerveja também tende a chegar mais fresca e com mais regularidade aos pontos de venda.

O Brasil não foi escolhido por acaso. Além do tamanho do mercado, o consumidor tem começado a experimentar cervejas mais premium, o que abre espaço para marcas tradicionais com preços mais altos.

"Após mais de 20 anos exportando com sucesso suas cervejas para o Brasil, a Hofbräu München deu um importante passo estratégico ao decidir produzir parte de seu portfólio localmente", afirmou Rudolf Seider, diretor comercial da cervejaria, em nota enviada à EXAME. Segundo ele, a mudança reduz processos "longos, complexos e dispendiosos".

Produção no interior de SP e supervisão alemã

A fabricação será feita pela NewAge Bebidas, em Leme, no interior de São Paulo. Fundada em 1988, a empresa tem capacidade de produzir cerca de 300 mil hectolitros por ano e atua tanto com marcas próprias quanto com produção para terceiros.

A escolha da parceira foi feita após um processo de homologação conduzido em 2025 pelo diretor industrial e mestre cervejeiro da Hofbräu, que veio ao Brasil avaliar diferentes fábricas. A produção também foi acompanhada de perto por Max Müllner, integrante da equipe de mestres cervejeiros da marca, que passou quase dois meses no país.

A ideia é manter o perfil original das receitas. Para isso, ingredientes mais sensíveis, como levedura e lúpulo, serão importados. Já a água e parte dos maltes utilizados na produção serão nacionais.

"A chegada da Hofbräu München ao Brasil representa um marco para o mercado cervejeiro nacional", afirmou Fabio Violin, diretor comercial da NewAge. "Sermos escolhidos para conduzir a produção no país é uma responsabilidade grande."

No início da operação, dois rótulos serão produzidos localmente: a HB Weissbier, cerveja de trigo com perfil frutado e notas especiadas típicas do estilo, e a HB Lager, do tipo Helles, mais leve e equilibrada. O primeiro lote estará disponível no mercado a partir de março de 2026.

Do bar à prateleira

A Hofbräu já tinha produção no Brasil, mas em outro formato. Desde 2015, a marca opera uma unidade em Belo Horizonte, onde fabrica suas cervejas dentro do próprio restaurante, seguindo as receitas da matriz em Munique. Toda a produção, porém, é consumida no local, sem distribuição para o varejo.

A marca também prepara a abertura de uma nova unidade em Blumenau, em Santa Catarina, cidade que concentra uma das maiores Oktoberfests fora da Alemanha. Assim como em Minas Gerais, a produção será voltada para consumo no próprio espaço.

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