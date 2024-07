'Gladiador II' ganha trailer com Pedro Pascal e Paul Mescal; veja o vídeo

Um dos clássicos do cinema, "Gladiador" (2000), do aclamado Ridley Scott, marcou uma geração inteira com uma das histórias mais emocionantes já feitas sobre o Império Romano. Agora, 24 anos mais tarde, ele está prestes a ganhar uma nova sequência, "Gladiador II", que teve seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira, 9.

O novo filme conta mais uma vez com a direção Scott, indicado ao Oscar de 2001 como melhor diretor pelos trabalhos no primeiro longa da agora franquia. O elenco de 2024 será composto por Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen e Denzel Washington. David Scarpa assina o roteiro.

O longa de 2000 esteve entre um dos mais premiados daquele ano. Só no Oscar de 2001 foi indicado a 12 categorias, tendo levado estatuetas nas de melhor filme, melhor ator (Russell Crowe), melhor figurino, melhores efeitos especiais e melhor som.

Veja o trailer de 'Gladiador II'

Veja os primeiros pôsteres do filme

1 /6 Paul Mescal é Lucius em 'Gladiador II' (G2_INTL_2025x3000_DGTL_CHARACTER_POSTER_P_MESCAL_BRA)

2 /6 Denzel Washington em 'Gladiador II' (G2_INTL_2025x3000_DGTL_CHARACTER_POSTER_D_WASHINGTON_BRA)

3 /6 Joseph Quinn em 'Gladiador II' (G2_INTL_2025x3000_DGTL_CHARACTER_POSTER_J_QUINN_BRA)

4 /6 Connie Nielsen como Lucilla em 'Gladiador II' (G2_INTL_2025x3000_DGTL_CHARACTER_POSTER_C_NIELSEN_BRA)

5 /6 (G2_INTL_2025x3000_DGTL_CHARACTER_POSTER_F_HECHINGER_BRA)

6/6 Pedro Pascal em 'Gladiador II' (G2_INTL_2025x3000_DGTL_CHARACTER_POSTER_P_PASCAL_BRA)

Quando estreia 'Gladiador II'?

A estreia está marcada para o dia 14 de novembro desde ano.

Qual é a sinopse de 'Gladiador II'?

A história é focada em Lucius (Paul Mescal), anos depois de testemunhar a morte do venerado herói Maximus. Ele é forçado a entrar no Coliseu, após seu lar ser conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma com mão de ferro.

Onde assistir 'Gladiador' (2000)?

O primeiro filme está disponível no catálogo da Netflix, Prime Video, Disney+, Telecine e Apple TV.