A estratégia em três passos para empreendedores saírem do modo de sobrevivência

Conhecido como “Wall Street Trapper”, ele ensina fundadores a fazer o dinheiro trabalhar por eles desde o início

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17h13.

Para muitos empreendedores, o mundo de Wall Street parece distante e inacessível. Mas Leon Howard, conhecido como “Wall Street Trapper”, desafia essa percepção. 

Com uma história marcada por superação, Howard transformou sua trajetória e hoje é referência ao ensinar milhões de pessoas a usar o dinheiro como ferramenta de emancipação. 

Sua proposta é que empreender não significa apenas sobreviver ou gerar renda ativa. É possível — e necessário — construir riqueza de longo prazo desde os primeiros passos de um negócio. 

Para isso, segundo ele, é preciso parar de trocar tempo por dinheiro e começar a investir em ferramentas que gerem valor mesmo quando o empreendedor não está operando ativamente.

A seguir, três princípios que Howard acredita serem essenciais para quem quer adotar uma mentalidade de crescimento, mesmo longe das grandes avenidas financeiras de Nova York. As informações foram retiradas do site Inc.

1. Poupar não é crescer

Segundo Howard, muitos fundadores se orgulham da disciplina financeira voltada à economia, mas ele alerta que guardar dinheiro, por si só, não gera progresso. Sem uma estratégia ativa para fazer esse capital render, o negócio pode ficar estagnado, mesmo com contas equilibradas.

2. Sempre haverá algo para vender

Para ele, empreender é entender que, em uma economia orientada pelo consumo, sempre existe uma oportunidade de mercado. O segredo está em identificar um problema real, entregar valor de forma consistente e usar os lucros de maneira inteligente — parte para reinvestir no negócio, parte para construir ativos de longo prazo.

3. Imóveis como estratégia, não como status

Howard vê o investimento em imóveis como um instrumento tático para reduzir impostos e diversificar patrimônio, não como um símbolo de status. Ele defende que empreendedores pensem o setor imobiliário como parte do seu plano de independência financeira, e não apenas como um objetivo futuro.

