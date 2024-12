Ghibli Fest: festival com 22 filmes do Studio Ghibli chega ao Brasil em 2025

Os fãs brasileiros das obras do cineasta japonês Hayao Miyazaki tem motivos para comemorar. Nelson Akira Sato, CEO da Sato Company, confirmou que os cinemas do Brasil receberão, em 2025, um festival dedicado às animações do Studio Ghibli.

A novidade foi anunciada durante o Unlock da CCXP 24, evento realizado nesta terça-feira, 3, e quarta-feira, 4, no São Paulo Expo, localizado na zona sul de São Paulo.

O Ghibli Fest exibirá 22 filmes do renomado estúdio japonês, incluindo obras aclamadas como "O Menino e a Garça", ganhador do Oscar de Melhor Animação em 2024, e "A Viagem de Chihiro", vencedor do mesmo prêmio em 2003.

Segundo Sato, a presença das animações em plataformas de streaming não será um obstáculo para atrair o público às salas de cinema.

A Sato Company também revelou que trará o filme "Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram" ao Brasil em 2025. O 27º longa da famosa franquia detetivesca conquistou o título de maior bilheteira do Japão em 2024, arrecadando US$ 97,5 milhões (aproximadamente R$ 590 milhões, na cotação atual).

Onde assistir às obras do Studio Ghibli?

O catálogo da Netflix apresenta inúmeros filmes de animação do estúdio japonês. A maioria das opções são dirigidas e produzidas por Hayao Miyazaki. Mesmo assim, o catálogo conta também com trabalhos de outros cineastas.

Das obras de Miyazaki, estão disponíveis:

A Viagem de Chihiro

Ponyo

Princesa Mononoke

O Castelo Animado

O Serviço de Entregas da Kiki

Meu Amigo Totoro

Vidas ao Vento

