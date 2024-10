'O Menino e a Garça': filme vencedor do Oscar estreia no streaming; veja onde assistir

Após uma edição memorável do Oscar 2024, diversos filmes premiados foram lançados nas plataformas de streaming. Desta vez, os fãs de Hayao Miyazaki têm motivos para comemorar, pois o novo filme do cineasta japonês "O Menino e a Garça" finalmente entrou no catálogo da Netflix.

A plataforma de streaming anunciou que o longa-metragem japonês foi lançado nesta segunda-feira, 7 de outubro.

Lançado em fevereiro no Brasil, o longa é considerado um dos melhores trabalhos do Studio Ghibli, tanto que rendeu a Miyazaki, de 83 anos, a estatueta de "Melhor Animação". O último Oscar conquistado pelo cineasta foi com a "A Viagem de Chihiro".

Sinopse

O filme acompanha a história de Mahito, um garoto que se muda com seu pai após uma tragédia causada pela Segunda Guerra Mundial. Na nova residência, ele se aventura em uma jornada extraordinária ao seguir uma misteriosa e intrigante Garça.

Onde assistir a outras obras do Studio Ghibli?

O catálogo da Netflix apresenta inúmeros filmes de animação do estúdio japonês. A maioria das opções são dirigidas e produzidas por Hayao Miyazaki. Mesmo assim, o catálogo conta também com trabalhos de outros cineastas.

Das obras de Miyazaki, estão disponíveis:

A Viagem de Chihiro

Ponyo

Princesa Mononoke

O Castelo Animado

O Serviço de Entregas da Kiki

Meu Amigo Totoro

Vidas ao Vento