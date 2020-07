Parque temático do estúdio Ghibli mantém abertura para 2022

Depois de muito vaivém, a prefeitura de Aichi, na região de Nagoya, Japão, confirmou que mesmo com a pandemia do novo coronavírus, espera abrir o parque temático do estúdio de animação Ghibli em 2022.

Hideaki Uramura, governador de Aichi, disse esta semana que “está no caminho certo e planeja abrir o parque em outono de 2022”. Antes disso, a data de abertura do parque, que já está sendo construído, era dada como incerta.

O empreendimento, chamado Ghibli Park, deverá ser um dos maiores parques temáticos do Japão, com 200 hectares.

No parque, espaços recriarão cenários e contarão com atrações de filmes consagrados, como “Meu Amigo Totoro”, “Sussurros do Coração”, “A Viagem de Chihiro”, “A Princesa Mononoke”, “O Castelo Animado” e “Kiki – A Aprendiz de feiticeira”.

Fundado em 1985, o estúdio de animação japonês Ghibli ficou conhecido no mundo inteiro em 2003, quando “A viagem de Chihiro”, filme de um dos sócios do estúdio, Hayao Miyazaki, ganhou o Oscar de melhor animação.