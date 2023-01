Paredão BBB 23: Fred Nicácio e Marília estão no quarto secreto; veja como votar pelo Gshow

Nesta terça-feira, 24, Fred Nicácio e Marília formaram a segunda etapa do primeiro Paredão do BBB 23. A dupla foi a mais votada para ir ao quarto secreto. Agora, o mais votado dá adeus à disputa e, quem receber menos votos do público, retornará ao jogo imune e com a regalia de vetar um dos confinados da próxima Prova do Líder.

A dinâmica começou no começo do BBB, quando os participantes entraram em dupla na casa. A formação do paredão foi feita pela indicação das Líderes Bruna Griphao e Larissa em Key Alves e Gustavo e pela dupla que perdeu a Prova Bate-Volta, disputada entre Fred Nicácio e Marília e Gabriel e Paula. Fred e Marília foram os escolhidos para irem ao Quarto Secreto, com 69,26% dos votos.

No quarto secreto, a dupla terá a regalia de assistir os outros brothers na casa todo o dia e usar cards para ativar o som das conversas.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: