Que horas começa o BBB 23? Veja o horário desta quinta-feira, 26

Nesta quinta-feira, 26, Fred ou Marília voltam para a casa do BBB 23. O resultado do Quarto Secreto será revelado hoje, dia que costuma ser a Prova do Líder. É provável que os brothers disputem pela coroa e o roupão após a volta do não eliminado.

Pesquisas online indicam que Marília será a primeira eliminada do BBB. Enquanto isso, na casa, os participantes não fazem ideia de que a dupla ainda está no jogo. O assunto por lá é a fragmentação dos grupos formados nos quartos Fundo do Mar e Deserto, que se dividem ainda mais após o caso entre Gabriel e Bruna.

"Sapato" quer ir para o quarto com tema aquático após a discussão por fio dental, enquanto Cezar e Cristian revelaram pela primeira vez que desejam ir para o deserto. Os dois falaram para Gabriel que não gostam de Domitila e não desejam jogar com a camarote.

15) Fred Nicácio e Marília ouviram a conversa de Cezar e Gabriel. Marília: “Eu achei o jeito que o Black falou sobre a Domitila muito violento.” Nicácio: “Muito sem consideração.” pic.twitter.com/jZgkSUgRpu — Tracklist (@tracklist) January 26, 2023

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

