Empresas usam o Dia das Mães para promover o cuidado feminino

Entre celebrações, homenagens e demonstrações de carinho, o Dia das Mães também tem se tornado um momento especial para ampliar o olhar sobre uma fase tão marcante quanto desafiadora: o puerpério.

Os primeiros meses após a chegada de um bebê trazem uma rotina completamente nova, repleta de descobertas, aprendizados e adaptações, tanto para o bebê quanto para quem acabou de se tornar mãe.

Longe de um roteiro único, essa fase é atravessada por diferentes experiências, que passam pela reorganização da rotina, novas dinâmicas familiares e o cuidado constante com o recém-nascido.

Ao mesmo tempo em que a mãe também aprende a se reconhecer nesse novo papel. Com isso, cresce a valorização de conteúdos, iniciativas e conversas que apoiem esse momento de forma prática e acolhedora.

Nesse cenário, o Dia das Mães se apresenta como uma oportunidade de destacar olhares mais diversos sobre a maternidade, celebrando não só o amor, mas também os pequenos aprendizados e conquistas dessa jornada.

Do cuidado físico ao cuidado financeiro no puerpério

Além dos cuidados físicos e emocionais que marcam o puerpério, esse também é um período de maior atenção à segurança financeira da família.

A necessidade de reorganização da rotina pode gerar impactos que vão além do dia a dia, exigindo preparo e proteção. Pensando nesse momento, a Prudential do Brasil ampliou recentemente seu portfólio.

A empresa lançou coberturas voltadas a diferentes momentos da vida, incluindo situações relacionadas à gestação, parto e puerpério. A cobertura de Doenças Ampliadas, lançada em 2025, contempla 61 condições médicas.

Com esse cuidado, a empresa reforça a importância de garantir estabilidade e proteção para que as mulheres possam se dedicar à nova fase com mais tranquilidade.

Compromisso corporativo e segurança psicológica

No meio corporativo, a Ypê, empresa 100% brasileira de higiene e limpeza, se posiciona cada vez mais engajada em relação ao compromisso com a segurança psicológica e estrutural das mulheres.

A companhia ampliou seu Programa de Gestantes, que já incluía licença-maternidade de seis meses, palestras e suporte psicológico.

Agora, passa a oferecer acompanhamento contínuo com enfermeiras obstetras, do pré-natal aos primeiros 30 dias do bebê, com foco preventivo para as mães brasileiras.

A empresa oferece benefícios como plano de saúde, odontológico, seguro de vida, além de apoio à amamentação no retorno ao trabalho. A porta-voz é Cristiane Lacerda, Diretora Executiva da Ypê:

"Acreditamos que o cuidado com as pessoas deve ser contínuo, especialmente em um momento tão transformador quanto a maternidade. Aperfeiçoamos o Programa Gestante para garantir segurança e orientações necessárias", comenta a executiva.

Diálogos sobre a maternidade real na cultura

Para o Dia das Mães, a Audible, criadora de entretenimento em áudio, promove o diálogo sobre a maternidade real através do lançamento do Audible Original "Como Ser Mãe".

De autoria da psicanalista Vera Iaconelli, com apoio da autora Andrea del Fuego, a obra incentiva conversas honestas sobre todas as fases da jornada materna.

O título mergulha na vulnerabilidade do puerpério, acolhendo as crises de identidade e incertezas reais que marcam o nascimento de uma mãe.

São oito episódios que apresentam, em uma paisagem sonora rica, a maternidade real, inspirando a reflexão e trazendo aprendizados valiosos.