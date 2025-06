Fernanda Montenegro fará turnê pelo Brasil com leitura de Simone de Beauvoir e Nelson Rodrigues

“Do Rio de Janeiro para o Brasil”. Foi com essas palavras que Fernanda Montenegro anunciou, pelas redes sociais, que levará para todo o país os espetáculos em que lê textos de Nelson Rodrigues e Simone de Beauvoir. Aos 95 anos, a atriz está em cartaz no Rio de Janeiro até o final de julho, e a expectativa é de que ela passe por grandes cidades, incluindo São Paulo, embora as datas e cidades ainda não tenham sido anunciadas.

O primeiro espetáculo traz a obra de Nelson Rodrigues, um autor que sempre chamou a atenção de Fernanda Montenegro. Ela organizou e costurou as leituras dramáticas baseadas na obra “Nelson Rodrigues Por Ele Mesmo”, de Sônia Rodrigues. A obra reúne o máximo do que o autor disse sobre sua vida e sua obra, respeitando a posição de Rodrigues de que o memorialismo é uma falsificação, e que a ficção é, por natureza, autobiográfica. Considerado o grande autor trágico do Brasil, Nelson Rodrigues foi um descobridor de uma linguagem cênica, livre de compromissos literários, que transformou o cotidiano em momentos transcendentais.

No segundo espetáculo, Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, celebrando os 80 anos de sua carreira. A leitura aborda a visão libertária de Beauvoir sobre o feminismo e sua ligação com o filósofo Jean-Paul Sartre.

Fernanda conta que sua aproximação com a obra de Simone vem desde os 20 anos e que, em 2007, o projeto para encenar a obra não se concretizou devido à saúde debilitada da atriz. No entanto, o projeto foi resgatado e, após dois anos de preparação, a peça "Viver Sem Tempos Mortos" foi levada à cena em 2023. O espetáculo, baseado na obra de Beauvoir, conta com encenação de Felipe Hirsch e uma equipe de direção de arte de destaque.

Esses dois espetáculos oferecem ao público a oportunidade de vivenciar de perto a leitura de duas figuras icônicas da literatura mundial, feitas por uma das maiores atrizes do Brasil. Com sua longa trajetória, Fernanda Montenegro se mantém fiel a sua missão de compartilhar com o público o que mais a inspira, mantendo viva a memória desses autores.