Novo 'mapa do olfato' revela como o cérebro entende os cheiros

Cientistas identificaram pela primeira vez um “mapa” detalhado do olfato, mostrando que os receptores responsáveis por detectar cheiros no nariz não estão distribuídos ao acaso. A descoberta ajuda a explicar como o cérebro organiza e interpreta os odores.

A conclusão vem de dois estudos publicados na revista Cell, conduzidos por equipes independentes de pesquisadores. Os trabalhos analisaram o nariz de camundongos e revelaram que cada tipo de receptor ocupa posições específicas e previsíveis.

Como funciona o 'mapa' do olfato

Para os resultados foram utilizadas técnicas avançadas de sequenciamento genético e imagem espacial. O objetivo era identificar quais genes estavam ativos em cada neurônio responsável pelo olfato.

Os resultados mostraram que cada um dos cerca de 1.100 tipos de receptores olfativos ocupa uma posição específica no nariz. Esse padrão se repete entre diferentes indivíduos, indicando que existe uma organização estruturada.

Até então, a hipótese predominante era de que esses receptores estavam distribuídos de forma aleatória dentro de regiões mais amplas do nariz.

Veja o mapa

Mapeamento olfativo do cérebro humano - Foto: Datta Lab

Descoberta muda entendimento sobre o sistema olfativo

Segundo os pesquisadores, a organização espacial é um princípio fundamental nos sistemas sensoriais. No caso da visão e da audição, por exemplo, neurônios próximos processam informações semelhantes. Agora, o estudo sugere que o mesmo pode ocorrer com o olfato. Isso ajuda a explicar como o cérebro consegue interpretar odores com mais eficiência.

Além disso, os cientistas identificaram centenas de genes que podem influenciar onde cada receptor será posicionado, indicando que essa organização é guiada por mecanismos genéticos.

Relação entre o nariz e o cérebro

As pesquisas também mostraram que o padrão encontrado no nariz é refletido no bulbo olfatório, estrutura do cérebro responsável por processar cheiros.

Isso indica que a organização espacial dos receptores é mantida ao longo do caminho até o cérebro, o que pode ser essencial para a interpretação dos odores.

Apesar do avanço, os cientistas ainda investigam por que os receptores estão organizados dessa forma. Uma das hipóteses é que neurônios próximos detectem moléculas com estruturas químicas semelhantes.

Outra possibilidade é que o cérebro organize os odores por significado, separando cheiros agradáveis e desagradáveis em diferentes regiões.

Apesar disso, os estudos representam um passo importante para entender como o olfato funciona, um dos sentidos menos compreendidos pela ciência. Com esse novo “mapa”, os pesquisadores poderão investigar com mais precisão como o cérebro processa odores e como esse sistema se desenvolve ao longo do tempo.