Festival de Finos Filmes começa neste sábado e terá sessões gratuitas; confira a programação

Quem é cinéfilo e curte um bom festival de cinema já tem um compromisso ao final da semana marcado na agenda. A partir deste sábado, 28, a cidade de São Paulo recebe a 11ª edição do Festival de Finos Filmes, que oferece uma lista de curta-metragens premiados com várias sessões gratuitas.

O evento será realizado em diferentes salas de cinema da capital, incluindo o REAG Belas Artes, Cineclube Cortina, Museu da Imagem e do Som (MIS), CinUsp e FAAP. A programação inclui filmes premiados em festivais nacionais e internacionais, e promoverá debates com figuras importantes — entre elas Vera Iaconelli, Joca Reiners Terron, Luana Alves, Rebeca Mendes, Ayomi Domenica, Sanara Santos, Júlia Konrad e Amanda de Godoi. A 11ª edição também traz uma sessão em parceria com o Clube Drama, plataforma de estudos para atores.

Neste ano, além dos títulos voltados para o público adulto, o festival terá um destaque maior para o "Fininhos", sessão infantil. A curadoria será a mesma do Festival d'Annecy (França) – considerado o mais importante evento de animação do mundo –, e a seleção inclui curtas que se destacaram na edição de 2024 do festival francês. Haverá também atividade para crianças, organizada pela ONG CoCriança.

Uma parte das sessões do festival será gratuita, outra terá a comercialização de ingressos com valor máximo de R$ 20. Os recursos arrecadados pela venda das entradas serão revertidos integralmente para instituições vinculadas a causas sociais, habitacionais, identitárias e/ou culturais, como Projeto Vivas, NETT (Núcleo de Estudos e Trabalhos Terapêuticos) e CoCriança.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do festival.

Veja a programação completa do Festival de Finos Filmes

28/9 - SÁBADO

Mulheres Comuns - O Aborto em Pauta

Horário: 17h

17h Local: Cineclube Cortina

Cineclube Cortina Atividade: Sessão de curtas e bate-papo com Luana Alves e Rebeca Mendes

Sessão de curtas e bate-papo com Luana Alves e Rebeca Mendes Filmes Uma Mulher Comum (dir. Debora Diniz - 20') Miçangas (Dir. Emanuel Lavor e Rafaela Camelo, 19') O Mar Também é Seu (dir. Michelle Coelho, 20')

Ingressos: R$ 20

29/9 - DOMINGO

Sessão infantil 'Fininhos'

Horário: 12h

Local: MIS - Museu da Imagem e do Som - SP

MIS - Museu da Imagem e do Som - SP Atividade : SESSÃO INFANTIL "FININHOS", seleção de curtas do Festival d'Annecy 2024 e atividades pedagógicas.

: SESSÃO INFANTIL "FININHOS", seleção de curtas do Festival d'Annecy 2024 e atividades pedagógicas. Filmes : Lenços dos Namorados (Dir. Pauline Gauschi, Alexandra Rajeva, Stasa Rakocevic, Ines Rivera Cruz, 1', França) Cabeça nas Nuvens (Dir. Rémi Durin, 11', França) De Asas! (Dir. Hendrik Schutte, 4', Holanda) A Padaria de Bóris (Dir. Masa Avramovic, 8', França, Suíça, Croácia) Olá, Verão (Dir. Martin Smatana, Veronika Zacharová, 11', Eslováquia, Chéquia, França) Espaguete ao Natural (Dir. Matteo Salanave Piazza, 4', França) Um Violão ao Mar (Dir. Sophie Roze, 30', França, Suíça)

: Ingressos: gratuito, retirada das entradas na bilheteria do MIS-SP, a partir das 11h do dia 29/9.

Famílias, Segredos e Identidade

Horário: 17h

17h Local: Cineclube Cortina

Atividade: Sessão de curtas + bate-papo com Vera Iaconelli e Joca Reiners Terron

Atividade: Sessão de curtas + bate-papo com Vera Iaconelli e Joca Reiners Terron Filmes : A Noite do Minotauro (dir. Juliana Montoya, 8') Takanakuy (dir. Vokos, 18') Maputo (dir. Lucas Abrahão, 15') Um Coração Mais Contundente (dir. Martin Benchimol, 11')

: Ingressos: R$ 20

30/9 - SEGUNDA-FEIRA

Clube Drama em Foco: Atuação como trabalho coletivo

Horário: 19h

19h Local: Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP

Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP Atividade: Sessão e bate-papo com as atrizes Amanda de Godoi e Júlia Konrad

Sessão e bate-papo com as atrizes Amanda de Godoi e Júlia Konrad Conteúdos: Discussão sobre a importância da comunidade artística e exibição de conteúdos exclusivos da plataforma Clube Drama.

Discussão sobre a importância da comunidade artística e exibição de conteúdos exclusivos da plataforma Clube Drama. Ingressos: Gratuito, inscrição em formulário disponível uma semana antes do evento no site finosfilmes.com.br

1º/10 - TERÇA-FEIRA

História, Reparação e Futuro

Horário: 19h30

19h30 Local: REAG Belas Artes

REAG Belas Artes Atividade: Sessão de curtas + bate-papo com Ayomi Domenica e Sanara Santos

Sessão de curtas + bate-papo com Ayomi Domenica e Sanara Santos Filmes: Dona Beatriz Ñsîmba Vita (dir. Catapreta, 20') Engole o Choro (dir. Fábio Rodrigo, 12') Pássaro Memória (dir. Leonardo Martinelli, 15') As Placas São Invisíveis (dir. Gabrielle Ferreira, 24')

Ingressos: Gratuito, retirada de ingressos uma hora antes da sessão na bilheteria do REAG Belas Artes

Veja as sinopses do Festival de Finos Filmes

Miçangas

Direção: Emanuel Lavor e Rafaela Camelo

Emanuel Lavor e Rafaela Camelo Duração: 19 minutos

19 minutos Sinopse: Em uma casa isolada no coração do cerrado, duas irmãs preparam um aborto sem se darem conta de que há uma serpente ali dentro.

Uma Mulher Comum

Direção: Debora Diniz

Debora Diniz Duração: 20 minutos

20 minutos Sinopse: O que de um lado da fronteira é permitido, do outro pode levar à prisão. Scarleth, mãe de três filhos, viaja à Argentina para realizar um aborto legal e seguro, enfrentando a coragem de gerações de argentinas.

O Mar Também é Seu

Direção: Michelle Coelho

Michelle Coelho Duração: 20 minutos

20 minutos Sinopse: Em uma noite, uma mulher é levada a mergulhar nas memórias de um passado através de um sonho. Na ilha, mulheres são lembradas de que o mar também lhes pertence.

A Noite do Minotauro

Direção: Juliana Montoya

Juliana Montoya Duração: 8 minutos

8 minutos Sinopse: Um conto fantástico que usa material de arquivo para contar a história de Luz Emilia García, pioneira do cinema pornô na Colômbia.

Takanakuy

Direção: Vokos

Vokos Duração: 18 minutos

18 minutos Sinopse: Numa comunidade tradicional nos Andes peruanos, dois adolescentes, Fausto e Chaska, veem sua relação culminar em um confronto violento no Festival Takanakuy.

Um Coração Mais Contundente

Direção: Martin Benchimol

Martin Benchimol Duração: 11 minutos

11 minutos Sinopse: Conversas com trabalhadores de matadouros se transformam em uma reflexão sobre paternidade, laços de sangue e masculinidade.

Maputo

Direção: Lucas Abrahão

Lucas Abrahão Duração: 15 minutos

15 minutos Sinopse: Tatu, em uma fazenda abandonada, é levado por crianças mais velhas a acreditar que pode se tornar um Maputo – alguém com habilidades sobrenaturais – se superar desafios, mesmo que cada vez mais perigosos.

As Placas São Invisíveis

Direção: Gabrielle Ferreira

Gabrielle Ferreira Duração: 24 minutos

24 minutos Sinopse: Cinco estudantes negras compartilham suas experiências dentro de uma das instituições mais elitizadas do país em meio à luta pró-cotas.

Engole o Choro

Direção: Fábio Rodrigo

Fábio Rodrigo Duração: 12 minutos

12 minutos Sinopse: Na periferia de São Paulo, Anderson, de 17 anos, rouba uma moto para provar sua masculinidade, mas acaba enfrentando seus próprios sentimentos.

Dona Beatriz Ñsîmba Vita

Direção: Catapreta

Catapreta Duração: 20 minutos

20 minutos Sinopse: Dona Beatriz, uma mulher singular, está determinada a criar seu próprio povo com sua habilidade única de produzir clones de si mesma.

Pássaro Memória

Direção: Leonardo Martinelli Duração: 15 minutos Sinopse: Um pássaro chamado Memória se perdeu, e Lua, uma mulher trans, tenta encontrá-lo nas ruas do Rio de Janeiro, enfrentando a hostilidade da cidade.



Veja as sinopses do Fininhos

Lenços dos Namorados

Direção: Pauline Gauschi, Alexandra Rajeva, Stasa Rakocevic, Ines Rivera Cruz

Pauline Gauschi, Alexandra Rajeva, Stasa Rakocevic, Ines Rivera Cruz Duração: 1 minuto

1 minuto Sinopse: O que é a vida sem amizade? Os fios do nosso Lenço dos Namorados reavivam a tradição portuguesa e forjam a ligação entre duas melhores amigas. Vinheta do Festival d'Annecy 2024.

Cabeça nas Nuvens

Direção: Rémi Durin

Rémi Durin Duração: 11 minutos

11 minutos Sinopse: Alfonso, um jovem esquilo, está sempre com a cabeça nas nuvens. Ele adora observá-las e, por vezes, fotografá-las. Mas observar as nuvens nem sempre é fácil. Em alguns casos, é preciso ter muita coragem.

De Asas!

Direção: Hendrik Schutte

Hendrik Schutte Duração: 4 minutos

4 minutos Sinopse: Uma homenagem cartunesca a cães e gatos, com um toque de foguete.

A Padaria de Bóris

Direção: Masa Avramovic

Masa Avramovic Duração: 8 minutos

8 minutos Sinopse: Todas as manhãs, Boris, o padeiro da cidade, faz uma fornada fresca de pães e bolos para todos os seus vizinhos. Mas quando ele se torna alérgico à farinha, como vai conseguir abastecer a aldeia?

Olá Verão

Direção: Martin Smatana, Veronika Zacharová

Martin Smatana, Veronika Zacharová Duração: 11 minutos

11 minutos Sinopse: Mar, sol, praias e férias em família. Mas o que acontece quando o hotel não é tão bom quanto prometido e a bagagem vai para outro lugar?

Espaguete ao Natural

Direção: Matteo Salanave Piazza

Matteo Salanave Piazza Duração: 4 minutos

4 minutos Sinopse: No vestiário da piscina, Anthony percebe que esqueceu de trazer a sunga. A aula de natação está prestes a começar, e ele precisa encontrar uma solução.

Um Violão ao Mar

Direção: Sophie Roze

Sophie Roze Duração: 30 minutos

30 minutos Sinopse: Uma doninha, cujo trabalho inusitado é vender gravatas, decide tentar a sorte na floresta. O destino parece mudar quando um ouriço aparece.