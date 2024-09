Literatura, streaming e exposição: confira as novidades culturais em setembro

FILME

Lobos não tão solitários

Depois de dividir cenas na trilogia de Onze Homens e Um Segredo, George Clooney e Brad Pitt se unem para a comédia de ação Lobos. Clooney interpreta um profissional contratado para encobrir um crime de grande repercussão. Mas, quando um segundo solucionador (Pitt) aparece, os dois “lobos solitários” são forçados a trabalhar juntos. Com mais semelhanças do que gostariam, a noite foge do controle de uma forma que nenhum deles esperava.

LIVRO

Autoficção literária

Monique Se Liberta | Édouard Louis | Todavia | 54,90 reais (Todavia/Divulgação)

Entre os convidados estrangeiros para a 22a edição da Flip está o francês Édouard Louis. Com quatro publicações pela Todavia, o escritor acaba de lançar Monique Se Liberta, mais um livro em que narra seu passado. Desta vez, a atenção se volta para Monique, mãe do autor, que conta com o apoio do filho para sair de um relacionamento abusivo e conquistar uma nova vida. Pela primeira vez vivendo sozinha, sem os cinco filhos ou marido para cuidar, ela está, enfim, livre.

MOSTRA

A linguagem de um continente

Nova mostra na Pinacoteca de São Paulo apresenta e desmistifica as percepções sobre a África através da moda | Júlia Storch

Exposição na Pinacoteca: peças têxteis africanas (Pinacoteca de São Paulo/Divulgação)

Comumente o trabalho têxtil africano é associado às estampas coloridas. Mas essa não é a única padronagem que define a miscelânea de países do continente, e é o que a mostra Entre a Cabeça e a Terra: Arte Têxtil Tradicional Africana pretende ressaltar na Pinacoteca Luz.

Dividida em sete núcleos, a mostra apresenta 129 peças têxteis que buscam estimular novas percepções sobre a África no público brasileiro. A exposição aborda a importância cultural e simbólica de animais e elementos naturais em tecidos e artefatos de diferentes grupos africanos.

Na sala Geometria Animal, são exploradas as representações de animais em máscaras-elefante dos Bamileké. Já o espaço O Azul Vegetal destaca tecidos tingidos de índigo, um processo tradicional complexo, e os espaços A Tecnologia da Linguagem e A Rota das Miçangas discutem a comunicação e a simbologia nos tecidos.

“Nosso objetivo com essa exposição é pensar uma África múltipla, rica, povoada por diversos grupos culturais. Queremos falar de uma África dissociada do trauma colonial, um continente onde abundam artesãos cujos ofícios não se diferem em nada dos grandes mestres da alta costura. Olhar esses tecidos abre espaço para uma conclusão prévia: temos muito a aprender com esses artistas, tanto sobre a produção dessas peças quanto sobre técnicas de conservação delas”, dizem Renato Menezes e Danilo Lovisi, curadores da mostra.

Entre a cabeça e a terra: a arte têxtil tradicional africana | Edifício Pinacoteca Luz — São Paulo | De 31 de setembro a 2 de fevereiro de 2025