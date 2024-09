Descubra o novo destino gastronômico em Pinheiros

Com o aumento de construções em Pinheiros, restaurantes e bares estão migrando para novas ruas. Travessa da Avenida Rebouças que liga Pinheiros a Vila Madalena, a pacata rua João Moura está se tornando cada ano mais gastronômica sem grandes alardes.

Nos últimos meses, alguns endereços foram inaugurados, como o restaurante de comida interiorana Quente da Boca, a padaria de fermentação natural Lida e o bar de vinhos Clementina, enquanto outros estabelecimentos se mostram consolidados no bairro, vide a casa italiana Bosco, que completa 3 anos de operação em outubro, e o bar e casa de shows Lar Mar, que funciona há 7 anos.

Para Francisco Montans, proprietário do Quente da Boca, os donos dos imóveis preferem vender seus espaços para pequenos empresários. “É atraente saber que seu restaurante tem menos chances de ficar 'aprisionado' entre prédios altos de grandes corporações e que a via tende a acomodar outros pequenos negócios e manter sua identidade”, diz.

O restaurateur adquiriu o sobrado onde a casa está instalada, com construção original de 1949 e que conversa com o conceito gastronômico "rústico e da fazenda", com menu assinado pela chef Andreza Biagioni.

“Desde que abrimos o Lar Mar em 2017, o número de passantes aumentou. Assim, tivemos a ideia de abrir um bar de vinhos com fachada que chamasse a atenção e atraísse esse novo público. Havia poucas casas com esse perfil na cidade e já era uma tendência no exterior, principalmente na Europa“, conta Marcel Forte, um dos sócios do Grupo Vanz, que administra as marcas Lar Mar e Clementina, inaugurada há um ano.

A grande oferta de comércios da rua Teodoro Sampaio e as feirinhas de antiguidades aos sábados na Praça Benedito Calixto levam os visitantes para a rua gastronômica. É possível se alimentar do café da manhã ao jantar sem sair da rua João Moura. Conheça as principais casas da rua.

Quente da Boca



Galinhada do restaurante Quente da Boca (Fabiana Kocubey/Divulgação)

Aberto em abril, a casa homenageia a cultura mineira e tem o cardápio assinado pela chef Andreza Biagioni. O nome se refere a um trecho da obra Grandes Sertões: Veredas, de Guimarães Rosa, e oferece café da manhã, brunch e almoço. Entre os carros-chefes estão a Galinhada do Paraíso (R$ 44) — um dos pratos favoritos do escritor — feita com pequi, pimenta-de-cheiro, pururuca e picles de maxixe. Serviço: Rua João Moura, 519

A Pizza da Mooca

A Pizza da Mooca: Pizza de Ragú (Mário Rodrigues/Divulgação)

Ao lado do restaurante Quente da Boca está localizada uma das unidades d’A Pizza da Mooca, que trabalha com pizzas ao estilo napolitano de fermentação natural de 4 ou 6 pedaços. Uma das opções transforma o clássico carbonara em pizza (R$ 58 ou R$ 82), feita com molho bechamel, pancetta, grana padano, ovo mole e pimenta. Serviço: Rua João Moura, 529

La Borratxeria Parrilla

O restaurante inaugurado em 2014 serve comida de rua argentina. Em uma grande churrasqueira são assados cortes bovinos e hambúrgueres malpassados, esse é o único ponto de carne oferecido pela casa. Há também sanduíches e as famosas empanadas argentinas. Serviço: Rua João Moura, 541

Octo Gastrobar

O restaurante e bar de tapas especializado na culinária mediterrânea também oferece carta de drinques clássicos e autorais e conta com dois salões e um mezanino que pode ser reservado para eventos. Serviço: Rua João Moura, 591

Gato Pingado

O “cat café” oferece comidinhas servidas em tigelas e menus especiais aos fins de semana. Há uma área de co-working no andar de cima, que permite a reserva das salas de reunião, e outro espaço reservado para os gatos chamado de “gatódromo”. Para interagir com os felinos (disponíveis para adoção), paga-se uma taxa. Serviço: Rua João Moura, 607

Clementina

Clementina: pet batiza o bar de vinhos em Pinheiros (Bruno Geraldi/Divulgação)

O bar de vinhos aberto em 2023 prioriza pequenos produtores tanto nos rótulos como na oferta de queijos e charcutaria do cardápio. Todos os vinhos disponíveis, cerca de 50 opções, sendo 8 rótulos disponíveis para serem degustados em taças, são naturais, com nenhuma ou pouca intervenção, orgânicos e biodinâmicos. O nome da casa é uma homenagem à cachorra mais famosa de Pinheiros, figurinha carimbada do vizinho Lar Mar (outro bar dos mesmos sócios, o Grupo Vanz). Serviço: Rua João Moura, 613

Lar Mar

Uma das casas mais longevas da rua João Moura é o Lar Mar, misto de bar, pizzaria e casa de shows com clima praiano. O centro do salão é forrado com 20 toneladas de areia para que a clientela se sinta no litoral. A carta de drinques autorais é assinada pelo mixologista Lula Mascella. Para comer, a sugestão são as pizzas de fermentação natural como a pesto e formaggi (R$ 44) feita com massa estilo focaccia, pesto de manjericão da casa, castanha de caju e tomilho fresco, são o carro-chefe da casa. Serviço: Rua João Moura, 613

Metzi

Um dos principais restaurantes mexicanos da cidade fica na mesma via. Aberto em 2020 pela brasileira Luana Sabino e pelo mexicano Eduardo Ortiz, o Metzi ficou na 7ª colocação entre os 100 melhores restaurantes do Brasil segundo o ranking da EXAME 2023. O cardápio funciona como menu degustação com cinco etapas ou à la carte e os pratos variam de acordo com a sazonalidade. Serviço: Rua João Moura, 861

Lida Padaria

Com funcionamento apenas de quarta à sexta, a pequena padaria funciona no sistema de retiradas e se dedica aos pães de fermentação natural e de farinha 100% integral, com grãos moídos na própria casa. Uma das opções do menu rotativo pode ser o pão de sementes (R$ 35), com aveia, trigo-sarraceno, chia, linhaça e sementes de girassol e de abóbora, e há também folhados, bolos, cannelés, cookies e sorvetes de pote. Serviço: Rua João Moura, 911

Bosco Restaurante

Sorrentine do Bosco (Leo Martins/Divulgação)

O restaurante italiano Bosco, instalado em um charmoso casarão de 1940, completa três anos em outubro. A casa é comandada pelos irmãos Felipe e Natália Ebone e vive com filas de espera aos finais de semana. Uma das massas mais especiais do restaurante é a sopirrentine (R$ 71) recheada com queijo meia-cura da Serra da Canastra e finalizada com amoras selvagens e manteiga noisette. Serviço: Rua João Moura, 976