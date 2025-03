Fernanda Montenegro e Fernanda Torres serão homenageadas no Senado com diploma Bertha Luz

As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres serão homenageadas pelo Senado Federal com o Diploma Bertha Luz, premiação concedida a personalidades que contribuem para a defesa dos direitos das mulheres no Brasil. A cerimônia está marcada para o dia 26 de março , no mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.

A escolha das atrizes foi feita pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA) e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Além delas, outras 17 mulheres, de áreas como educação, ciência, política e saúde, também serão premiadas.

Homenagem a duas gerações do cinema brasileiro

A premiação reconhece a trajetória de Montenegro e Torres, que marcaram a história do cinema nacional. Fernanda Torres foi indicada ao Oscar 2024 na categoria de Melhor Atriz por seu papel em “Ainda estou aqui” , de Walter Salles. Antes dela, sua mãe, Fernanda Montenegro, foi a primeira brasileira a disputar o prêmio, em 1998, pelo filme “Central do Brasil”.

O Diploma Bertha Luz leva o nome da bióloga e advogada paulista que se destacou na luta pelos direitos políticos das mulheres. Bertha Lutz foi uma das pioneiras do feminismo no Brasil, tendo sido eleita suplente na Câmara dos Deputados em 1934 e assumindo o cargo dois anos depois.

Lista completa das homenageadas

Além de Montenegro e Torres, a premiação reconhecerá o trabalho de mulheres que se destacam em diferentes áreas. Confira a lista completa:

Ani Heinrich Sanders (produtora rural, PI)

(produtora rural, PI) Antonieta de Barros (in memoriam) (primeira deputada negra do Brasil, SC)

(primeira deputada negra do Brasil, SC) Bruna dos Santos Costa Rodrigues (juíza, CE)

(juíza, CE) Conceição Evaristo (escritora e acadêmica, MG)

(escritora e acadêmica, MG) Cristiane Rodrigues Britto (ex-ministra dos Direitos Humanos, DF)

(ex-ministra dos Direitos Humanos, DF) Elaine Borges Monteiro Cassiano (reitora do IFMS, MS)

(reitora do IFMS, MS) Elisa de Carvalho (pediatra e acadêmica, DF)

(pediatra e acadêmica, DF) Janete Ana Ribeiro Vaz (empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin, DF)

(empreendedora e cofundadora do Grupo Sabin, DF) Jaqueline Gomes de Jesus (escritora e gestora do sistema de cotas da UnB, RN)

(escritora e gestora do sistema de cotas da UnB, RN) Joana Marisa de Barros (mastologista e imaginologista, PB)

(mastologista e imaginologista, PB) Lúcia Willadino Braga (neurocientista e presidente da Rede Sarah, DF)

(neurocientista e presidente da Rede Sarah, DF) Maria Terezinha Nunes (coordenadora da Rede Equidade, Senado)

(coordenadora da Rede Equidade, Senado) Marisa Serrano (ex-senadora, MS)

(ex-senadora, MS) Patrícia de Amorim Rêgo (procuradora de Justiça, AC)

(procuradora de Justiça, AC) Tunísia Viana de Carvalho (ativista de direitos maternos e infantojuvenis, SP)

(ativista de direitos maternos e infantojuvenis, SP) Virgínia Mendes (filantropa e primeira-dama de MT)

(filantropa e primeira-dama de MT) Viviane Senna (filantropa e presidente do Instituto Ayrton Senna, TO)

A premiação reconhece trajetórias que fortalecem a luta por equidade de gênero e destacam a presença feminina em diferentes setores da sociedade.