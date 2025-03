Uber e 99 podem ser responsabilizadas por danos causados por passageiros; entenda

Um projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pode afetar diretamente os motoristas de aplicativos como Uber e 99. O PL 1565/2023 propõe que as empresas responsáveis pelos aplicativos se tornem responsáveis por danos causados aos veículos pelos passageiros, incluindo o roubo do veículo.

A proposta recebeu parecer favorável do senador Paulo Paim (PT-RS), relator do projeto. Nesta terça-feira, os parlamentares que fazem parte da CAE aprovaram um requerimento para uma audiência pública sobre o tema, sem data marcada.

O texto afirma que a responsabilidade da plataforma se dará quando passageiros indicados pelos aplicativos, ou por terceiro que tenha embarcado no veículo utilizando as credenciais do passageiro indicado pelo intermediador, roubem o veículo do motorista.

O parecer do projeto determina que qualquer cláusula contratual que exclua a responsabilidade das empresas será considerada inválida. Além disso, será garantido o direito de regresso contra o causador do dano.

O texto também prevê que as empresas de transporte podem fornecer tecnologias de monitoramento em tempo real, como câmeras e geolocalização (GPS), para prevenir danos e roubos. Elas não serão responsabilizadas por qualquer dano caso o motorista recuse o uso dessas ferramentas, a menos que isso implique custos adicionais para o transportador.

Hoje, as principais plataformas do setor afirmam que a contratação das viagens são feitas diretamente entre os passageiros e os motoristas parceiros e que elas não se responsabilizam por quaisquer perdas, prejuízos ou danos de qualquer natureza decorrente dessa relação.

Na justificativa, Paim destaca que “os valores cobrados pelas seguradoras para proteger os veículos dos motoristas de aplicativos são muito altos, dado o risco da atividade”. O relator argumenta que as empresas de aplicativos devem intensificar suas ações para aumentar a segurança dos motoristas e de suas ferramentas de trabalho, além de proteger os profissionais da violência urbana a que estão expostos.

A EXAME procurou a assessoria de imprensa da Uber e 99 para pedir um posicionamento das empresas sobre o tema e aguarda o retorno.