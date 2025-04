Fernanda Montenegro: as 12 melhores frases da atriz brasileira

O cenário brasileiro de cinema tem, entre seu elenco, um nome especial: Fernanda Montenegro. Com uma carreira que atravessa décadas de dedicação à arte cênica e cinematográfica. Com uma trajetória marcada por interpretações memoráveis, ela conquistou os palcos, as telas e o coração do público — e teria conquistado o primeiro Oscar, em 1999, pelo icônico trabalho em "Central do Brasil".

Reconhecida internacionalmente, a atriz se tornou um ícone do teatro brasileiro e da dramaturgia mundial. Sempre com uma intensidade única em seus papéis, seja no teatro, no cinema ou na televisão, sua habilidade de imergir nas personagens, com profundidade e complexidade, é uma marca registrada de seu estilo.

Para além do trabalho nas telonas e nos palcos, a atriz também marcou gerações com os livros que escreveu — as autobiografias sobre sua extensa e longa trajetória. Separamos abaixo as 12 frases mais icônicas deles, que refletem ensinamentos da maior atriz brasileira do século. Confira:

15 frases memoráveis de Fernanda Montenegro