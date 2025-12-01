Feriados em dezembro de 2025: confira o calendário e datas comemorativas

Dezembro de 2025 chega com poucas folgas oficiais, mas com oportunidades de aproveitar feriadões para quem conseguir emendar. O mês terá apenas um feriado nacional – o Natal, no dia 25 – mas os pontos facultativos nas vésperas de Natal e Ano Novo podem render descansos prolongados.

Feriados e pontos facultativos

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Único feriado nacional do mês, a data celebra o nascimento de Jesus Cristo para a tradição cristã. Como cai na quinta-feira, é possível emendar com a sexta e aproveitar um fim de semana prolongado de até cinco dias.

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal

Ponto facultativo após as 13h, conforme decreto federal.

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo

Também ponto facultativo após as 13h. Quem emendar quinta e sexta-feira pode garantir outro feriadão prolongado.

1º de janeiro de 2026 (quinta-feira) – Confraternização Universal

Feriado nacional que marca o início do ano. Novamente na quinta, permite nova emenda para começar 2026 descansado.

Datas comemorativas importantes

Dezembro também é marcado por campanhas de conscientização e datas relevantes:

Dezembro Vermelho : campanha nacional de conscientização sobre prevenção ao HIV/AIDS

: campanha nacional de conscientização sobre prevenção ao HIV/AIDS Dezembro Laranja: mobilização para prevenção do câncer de pele

Outras datas relevantes:

2 de dezembro : Dia Internacional para a Abolição da Escravatura

: Dia Internacional para a Abolição da Escravatura 9 de dezembro : Dia Internacional contra a Corrupção

: Dia Internacional contra a Corrupção 10 de dezembro : Dia da Inclusão Social

: Dia da Inclusão Social 18 de dezembro : Dia Internacional dos Migrantes

: Dia Internacional dos Migrantes 20 de dezembro: Dia Internacional da Solidariedade Humana

Vale a pena emendar?

Com Natal e Ano Novo caindo em quintas-feiras consecutivas e pontos facultativos garantidos nas quartas-feiras anteriores, quem puder negociar folga nas sextas-feiras terá duas oportunidades de feriadões de até cinco dias no fim de 2025 e início de 2026.

Vale lembrar que pontos facultativos aplicam-se ao funcionalismo público federal. No setor privado, a folga depende de acordo com o empregador ou convenção coletiva.