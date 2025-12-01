Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Feriados em dezembro de 2025: confira o calendário e datas comemorativas

Último mês do ano tem apenas um feriado nacional, mas pontos facultativos permitem emendas para viagens de fim de ano

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 10h27.

Dezembro de 2025 chega com poucas folgas oficiais, mas com oportunidades de aproveitar feriadões para quem conseguir emendar. O mês terá apenas um feriado nacional – o Natal, no dia 25 – mas os pontos facultativos nas vésperas de Natal e Ano Novo podem render descansos prolongados.

Feriados e pontos facultativos

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal
Único feriado nacional do mês, a data celebra o nascimento de Jesus Cristo para a tradição cristã. Como cai na quinta-feira, é possível emendar com a sexta e aproveitar um fim de semana prolongado de até cinco dias.

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal
Ponto facultativo após as 13h, conforme decreto federal.

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo
Também ponto facultativo após as 13h. Quem emendar quinta e sexta-feira pode garantir outro feriadão prolongado.

1º de janeiro de 2026 (quinta-feira) – Confraternização Universal
Feriado nacional que marca o início do ano. Novamente na quinta, permite nova emenda para começar 2026 descansado.

Datas comemorativas importantes

Dezembro também é marcado por campanhas de conscientização e datas relevantes:

  • Dezembro Vermelho: campanha nacional de conscientização sobre prevenção ao HIV/AIDS
  • Dezembro Laranja: mobilização para prevenção do câncer de pele

Outras datas relevantes:

  • 2 de dezembro: Dia Internacional para a Abolição da Escravatura
  • 9 de dezembro: Dia Internacional contra a Corrupção
  • 10 de dezembro: Dia da Inclusão Social
  • 18 de dezembro: Dia Internacional dos Migrantes
  • 20 de dezembro: Dia Internacional da Solidariedade Humana

Vale a pena emendar?

Com Natal e Ano Novo caindo em quintas-feiras consecutivas e pontos facultativos garantidos nas quartas-feiras anteriores, quem puder negociar folga nas sextas-feiras terá duas oportunidades de feriadões de até cinco dias no fim de 2025 e início de 2026.

Vale lembrar que pontos facultativos aplicam-se ao funcionalismo público federal. No setor privado, a folga depende de acordo com o empregador ou convenção coletiva.

Acompanhe tudo sobre:FeriadosFesta de fim de ano

Mais de Pop

Guns N' Roses: ingressos já estão à venda; veja onde comprar

‘Zootopia 2’ ultrapassa US$ 500 mi em bilheteria e faz história

Como a GR6 transformou o TikTok em vitrine global para o funk

De erro medieval a ícone de 'Stranger Things': a origem do Demogorgon

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 1º

Carreira

'A tecnologia é rápida, mas o filtro tem que ser seu', diz arquiteta sobre uso de IA nos negócios

Um conteúdo Bússola

Opinião: a IA está se tornando protagonista da transformação na cultura organizacional

ESG

Você sabe o que são os leilões de transmissão?