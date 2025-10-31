Chegada da Disney ao Natal de Curitiba pode injetar até R$ 450 milhões

A chegada da magia Disney ao calendário natalino de Curitiba já impacta o turismo e a economia criativa da cidade, como também em escala nacional. Além de atrair visitantes de diversos estados, a programação — que inclui o espetáculo “Disney Celebra: Um Natal Inesquecível”, deve movimentar aproximadamente R$ 450 milhões na economia local, em dezembro.

Em 2024, a programação natalina gerou cerca de R$ 400 milhões — cinco vezes mais do que em 2019. O crescimento expressivo em relação aos anos anteriores demonstra a força ddas atrações natalinas na capital paranaense: foram 746 mil espectadores em 2019, 979 mil em 2022, e 2,2 milhões em 2024.

O entusiasmo do público se refletiu na venda dos ingressos para o espetáculo, que será realizado no Centro de Eventos Positivo. A procura foi tamanha que esgotaram em apenas cinco horas. Dados da Ticketmaster indicam que 40% dos espectadores vêm de fora de Curitiba, principalmente de São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro.

A previsão é de 500 mil pessoas visitando o evento no Parque Barigui, e 70 mil espectadores durante as apresentações no Centro de eventos. A chegada de “Um Natal Inesquecível”, somado às mais de 150 atrações promovidas pelo município faz parte de uma estratégia para colocar a programação no calendário turístico internacional.

Busca em plataformas cresce 25%

De acordo com a GOL Linhas Aéreas, companhia aérea oficial do espetáculo, as buscas por passagens para Curitiba entre julho e setembro de 2025 — para viagens em dezembro — cresceram 22% em comparação ao mesmo período de 2024.

O reflexo também aparece nas plataformas de hospedagem: levantamento do Booking.com apontou um aumento de 25% nas buscas pela capital paranaense logo após o anúncio da parceria inédita com a Disney.

Mais de 830 profissionais estão diretamente envolvidos na realização do evento em diferentes áreas: 400 integrantes do staff geral, 40 carregadores, 70 profissioais de hospitalidade, 70 de segurança, 30 de limpeza, 50 de alimentação, 10 da brigada, 90 em bombonieres e concessões, 15 na operação de caixa e 5 no staff de ambulâncias — reforçando o impacto positivo na geração de empregos e renda local.

Natal Inesquecível, no Parque Barigui, deve receber cerca 500 mil visitantes (Disney Celebra)

“A Disney tem uma conexão única com o imaginário das pessoas em todo o mundo. Quando unimos essa força global a uma tradição natalina já consolidada, como a de Curitiba, o resultado é extraordinário”, destaca Rafael Maia, VP de Relações Institucionais e Novos Negócios da AirPromo, responsável por trazer o espetáculo pela primeira vez ao país.

Para o prefeito Eduardo Pimentel, a parceria reforça a vocação de Curitiba como referência nacional e internacional:“Como a primeira cidade do Brasil a receber o espetáculo Disney Celebra: Um Natal Inesquecível, Curitiba se prepara para um aumento significativo no turismo neste fim de ano. O show ao vivo e as demais atrações no Parque Barigui devem movimentar toda a economia local, gerando emprego e fortalecendo a cadeia de turismo e receptivo da cidade.”

Magia além do palco

O encanto do Natal Disney se estenderá por mais de 78 mil metros quadrados do Parque Barigui, um dos cartões-postais mais icônicos de Curitiba, reconhecido por sua ampla área verde e pela convivência harmoniosa com a população de capivaras.

O espaço receberá atividades gratuitas para todas as idades, incluindo uma árvore de Natal gigante, o Túnel dos Desejos em formato do Mickey e o Disney+ Open Air, que exibirá conteúdos especiais ao ar livre, criando uma experiência completa e inesquecível para toda a família.

Com o tema “Juntos, o inesquecível acontece”, o Natal de Curitiba 2025 será realizado de 25 de novembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, reunindo mais de 150 espetáculos e atrações organizados pela Prefeitura, parceiros e patrocinadores.