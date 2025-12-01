Pop

Dia 8 é feriado? Veja quais cidades adotam folga no Dia de Imaculada Conceição

Comemoração religiosa altera o funcionamento de municípios e marca o início das celebrações de fim de ano

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11h20.

O dia 8 de dezembro, dedicado à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é celebrado pela comunidade católica em diversas regiões do país.

A data não integra o calendário de feriados nacionais, mas é considerada feriado municipal em várias cidades, especialmente no Norte e no Nordeste.

Apesar de ser uma segunda-feira, a maior parte dos trabalhadores do Sul e do Sudeste terá dia útil.

Cidades que terão feriado em 8 de dezembro

Entre as capitais brasileiras, a data será feriado nas seguintes cidades:

Capitais com feriado

  • Cuiabá (MT)
  • Aracaju (SE)
  • João Pessoa (PB)
  • Maceió (AL)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • São Luís (MA)
  • Teresina (PI)
  • Belém (PA)
  • Manaus (AM)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Boa Vista (RR)
  • Rio de Janeiro (RJ)

Municípios do Rio de Janeiro

Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Resende, Nilópolis, Rio das Ostras.

Municípios de São Paulo

Campinas, São José do Rio Preto, Piracicaba, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Franca, Franco da Rocha, Itanhaém, Jacareí, Jandira, Mogi Guaçu, Diadema (aniversário), Guarulhos (aniversário), Mauá (aniversário), Votorantim (aniversário).

Rio Grande do Sul

Santa Maria, Viamão, São Leopoldo.

Minas Gerais

Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas, Teófilo Otoni.

Santa Catarina

Itajaí.

Paraíba

Campina Grande.

Pará

Abaetetuba.

Ceará

Sobral.

Espírito Santo

Serra.

Por que a data é celebrada

O feriado municipal está vinculado ao dogma proclamado pelo papa Pio IX em 1854, que reconheceu a concepção imaculada de Maria como doutrina oficial da Igreja Católica.

A definição estabelece que Maria concebeu Jesus sem o pecado original, consolidando sua importância na tradição religiosa.

