Dia 8 é feriado? Veja quais cidades adotam folga no Dia de Imaculada Conceição

Redatora
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 11h20.
O dia 8 de dezembro, dedicado à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, é celebrado pela comunidade católica em diversas regiões do país.
A data não integra o calendário de feriados nacionais, mas é considerada feriado municipal em várias cidades, especialmente no Norte e no Nordeste.
Apesar de ser uma segunda-feira, a maior parte dos trabalhadores do Sul e do Sudeste terá dia útil.
Entre as capitais brasileiras, a data será feriado nas seguintes cidades:
Capitais com feriado
Municípios do Rio de Janeiro
Angra dos Reis, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Resende, Nilópolis, Rio das Ostras.
Municípios de São Paulo
Campinas, São José do Rio Preto, Piracicaba, Presidente Prudente, Bragança Paulista, Franca, Franco da Rocha, Itanhaém, Jacareí, Jandira, Mogi Guaçu, Diadema (aniversário), Guarulhos (aniversário), Mauá (aniversário), Votorantim (aniversário).
Rio Grande do Sul
Santa Maria, Viamão, São Leopoldo.
Minas Gerais
Contagem, Divinópolis, Sete Lagoas, Teófilo Otoni.
Santa Catarina
Itajaí.
Paraíba
Campina Grande.
Pará
Abaetetuba.
Ceará
Sobral.
Espírito Santo
Serra.
O feriado municipal está vinculado ao dogma proclamado pelo papa Pio IX em 1854, que reconheceu a concepção imaculada de Maria como doutrina oficial da Igreja Católica.
A definição estabelece que Maria concebeu Jesus sem o pecado original, consolidando sua importância na tradição religiosa.