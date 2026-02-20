Fãs eufóricos: NieR: Automata anuncia continuação

A Square Enix atingiu um novo marco comercial com NieR: Automata: o jogo ultrapassou a marca de 10 milhões de cópias vendidas.

Lançado originalmente em 2017 para PC e PlayStation 4, NieR: Automata foi posteriormente portado para outras plataformas, ampliando sua base de jogadores ao longo dos anos. Embora a Square Enix ainda não tenha anunciado oficialmente um novo título da franquia, um indício surgiu recentemente. Em um vídeo promocional, um breve “teaser” chamou a atenção dos fãs.

Continuação anunciada

No final da gravação, aparece a mensagem: “NieR: Automata terá uma continuação”. Ainda não se sabe se o projeto será uma sequência direta ou um spin-off. Mesmo assim, a simples menção de um novo capítulo já foi suficiente para gerar grande expectativa na comunidade gamer.

NieR: Automata is “to be continued” say Square Enix with a message at the end of the title's 9th anniversary stream pic.twitter.com/nTXspt01pQ — Dexerto (@Dexerto) February 20, 2026

Vale lembrar que, recentemente, Yoko Taro, diretor de NieR: Automata, afirmou que não está envolvido em nenhum novo jogo da franquia. Com isso, há a possibilidade de que o criador não participe do futuro projeto anunciado.