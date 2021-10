Facebook está em último lugar em ranking de confiança em redes sociais

O Facebook, de Mark Zuckerberg, enfrenta uma série de dificuldades de confiança de usuários. Depois do vazamento de dados da Cambridge Analytica, em 2021 os "Facebook Papers" trouxeram à tona detalhes sobre a operação da companhia e seus impactos, especialmente entre adolescentes. Esses são alguns dos fatores que, possivelmente, levaram a companhia a ficar pelo segundo ano seguido em último lugar no ranking que monitora a confiança em redes sociais. A pesquisa, chamada "US Digital Trust Survey", é realizada anualmente há cinco anos pela Insider Intelligence em parceria com a consultoria eMarketer.

Em primeiro lugar, segundo o ranking, está o LinkedIn, seguido pelo Pinterest e, em terceiro lugar, está o Instagram. Em seguida, estão nomes como Reddit, Snapchat, até mesmo o TikTok -- cuja popularidade no Brasil se deu principalmente durante a pandemia --, passa pelo YouTube e Twitter antes de chegar ao Facebook. Há algumas mudanças sutis em relação à edição do ano passado, mas a maior parte das empresas manteve suas posições.

Ao todo, foram entrevistados 1.730 adultos nos Estados Unidos, com idade de 18 a 75 anos, entre 20 de maio e 8 de junho.

Veja os resultados da pesquisa, abaixo: