Os melhores livros de 2024, segundo o Financial Times

O ano está chegando ao fim e já pipocam listas dos "melhores disso ou daquilo". O Financial Times faz um tradicional levantamento com seus editores dos melhores livros lançados no ano. Veja quais obram entraram na compilação:

This Strange Eventful History, de Claire Messud

"Minha escolha deste ano foi This Strange Eventful History, de Claire Messud, um conto épico de três gerações de uma família franco-argelina. Ele tem tudo o que eu amo em um romance — estudos de personagens sensíveis e o alcance da história", Roula Khalaf, Editora

Limite de caracteres: Como Elon Musk destruiu o Twitter, de Kate Conger e Ryan Mac

"Os repórteres produziram um livro profundo, revelador e ligeiramente assustador que é consideravelmente mais sutil do que seu subtítulo", Janine Gibson, Editora do FT Weekend

Long Island, de Colm Tóibín

"Continuações geralmente são melhor evitadas. Mas nesta continuação de seu famoso romance Brooklyn, Tóibín elegantemente traz a história de volta à Irlanda, onde ele desenrola um conto pungente de caminhos não tomados e oportunidades perdidas", Frederick Studemann, Editor literário

Not the End of the World, de Hannah Ritchie

"É o livro mais inspirador que li este ano. Hannah Ritchie, pesquisadora-chefe do Our World in Data, mapeia o progresso que está sendo feito na redução das emissões globais de carbono per capita e nos diz com o que parar de nos estressar e no que focar. Um chamado para ação que também é um antídoto para a melancolia", Camilla Cavendish, Editora colaboradora e colunista

The Garden Against Time, de Olivia Laing

"Enquanto devorava o livro, o conto sobre literatura, política e horticultura, comecei três listas: pessoas para presentear imediatamente; escritores para ler imediatamente; plantas para comprar imediatamente. Seu relato sobre os rigores da restauração de um jardim murado de Suffolk é realmente uma meditação gloriosa sobre o que a obsessão da humanidade pelo Éden nos diz sobre nós mesmos", Alice Fishburn, Editora de Opinião

Dungeon Crawler Carl, de Matt Dinniman

"Um exemplar do LitRPG (ou Literary Role-Playing Game), um novo e estranho subgênero literário gerado pela internet, inclui uma IA com fetiche por pés e um gato chamado Princesa Donut que envia mensagens de texto em LETRAS MAIÚSCULAS. É muito engraçado e foi publicado impresso pela primeira vez este ano", Robin Harding, Editor na Ásia

There Are Rivers in the Sky, de Elif Shafak

Se você é um grande fã de livros que unem narrativas ao longo do tempo, Elif Shafak escreveu um ótimo. There Are Rivers in the Sky usa a chuva para conectar as histórias do último grande rei assírio, uma criança abandonada de Dickens do século XIX que se tornou uma arqueóloga saqueadora, uma refugiada yazidi do expurgo iraquiano de 2014 e uma hidróloga moderna de Londres", Brooke Masters, Editora financeira nos EUA