Autoridades evacuam parte do aeroporto de Gatwick, em Londres, por incidente de segurança

Uma “grande parte” do terminal sul do aeroporto de Gatwick, no sul de Londres, foi evacuada como medida de precaução enquanto um “incidente de segurança” não especificado é investigado.

De acordo com o aeroporto, o segundo mais movimentado do Reino Unido, os passageiros não poderão entrar no terminal enquanto o incidente estiver sendo resolvido.

“Estamos trabalhando duro para resolver o problema o mais rápido possível. A segurança de nossos passageiros e funcionários continua sendo nossa prioridade máxima”, disse o aeroporto na mensagem.

Foi solicitado a todos os viajantes que verifiquem com as companhias aéreas a situação de seus voos programados.

De acordo com a emissora "BBC", todos os serviços de trem que fazem escala em Gatwick não estão parando na estação e não vão parar por pelo menos uma hora, e os ônibus com destino ao aeroporto também não têm mais acesso às instalações.