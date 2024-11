iPhone por R$ 900: veja como participar do leilão da Receita Federal

A partir desta quinta-feira, 28, a Receita Federal inicia a fase de propostas do leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O evento conta com 168 lotes de produtos que vão de smartphones e notebooks a veículos e relógios de luxo, como um Rolex, com descontos que podem chegar a até 90% em relação aos preços de mercado.

As propostas de valor poderão ser enviadas até 21h do dia 2 de dezembro, e a sessão de lances ocorrerá dia 3 de dezembro, a partir das 10h. Este será o último leilão de mercadorias deste ano, realizado pela Alfândega de Viracopos, em Campinas (SP), e está aberto à participação de pessoas físicas e jurídicas.

Os itens à venda incluem celulares, acessórios eletrônicos, pedras preciosas, artigos de vestuário e até guitarras Gibson. O lote mais barato custa R$ 100, enquanto o mais caro está avaliado em R$ 276,7 mil, e contém relógios de luxo, como um Rolex.

Destaques do leilão

Entre os lotes mais procurados, está o Lote 88, que contém dois iPhones e um notebook Dell com lance inicial de R$ 900. Para quem é fã de música, as guitarras Gibson dos lotes 32 a 35 começam a partir de R$ 1,5 mil. Já os iPhones e acessórios no lote 63 a 81 têm lances a partir de R$ 1,5 mil, enquanto as pedras preciosas no lote 125 a 127 vão de R$ 16,4 mil a R$ 197 mil.

A Receita Federal informa que os lotes de celulares e acessórios não poderão ser comercializados, mesmo que comprados por empresas, e que pessoas físicas só podem apresentar propostas para um único lote nos tipos celular/acessório e notebook.

Como participar?

Para participar, é necessário seguir algumas etapas. Primeiro, é preciso acessar o Sistema de Leilão Eletrônico no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro, dentro do horário das 8h às 21h. Após selecionar o edital número 0800100/000006/2024, o interessado deverá escolher o lote, fazer a proposta de valor (superior ao mínimo estabelecido) e aceitar os termos e condições.

Pessoas físicas devem ser maiores de 18 anos, estar inscritas no CPF e ter um selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal. Já as pessoas jurídicas precisam ter um CNPJ regular e o responsável ou procurador da empresa deve possuir o selo de confiabilidade exigido.

Visitação dos lotes

Os lotes de mercadorias poderão ser visitados no Armazém de Mercadorias Apreendidas no Aeroporto de Viracopos até 29 de novembro. As visitas podem ser feitas de forma presencial ou online, mediante agendamento. Após a arrematação, os compradores têm até 30 dias para retirar os produtos do local.