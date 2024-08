'Estrela da Casa': quem está no primeiro 'Paredão' do reality musical?

A dinâmica oferece a oportunidade dos fãs conhecerem não só os artistas como as personalidades por trás de cada uma das vozes que buscam espaço no mercado fonográfico nacional. Há de imaginar que o caso de Juliette, cuja carreira musical nasceu por causa de seu sucesso como pessoa no BBB, tenha inspirado a produção da Globo.

Entre os selecionados estão artistas com diferentes personalidades, características, gostos, estilos e também profissões fora do meio artístico. Cada um deles irá defender um estilo musical e não poderá trocar ao longo do programa.