Grupo Globo fecha negócio com MGM Resorts e entrará no mercado de apostas esportivas em 2025

O Grupo Globo irá entrar no mundo das apostas esportivas. A informação foi divulgada na quinta-feira, 15, por meio de um comunicado da MGM Resorts International, a empresa que será parceira do Grupo. Juntas, elas irão lançar o selo BetMGM em 2025.

Mais sobre o negócio

As duas empresas já apresentaram a solicitação de licença de operação no segmento, que foi regulamentado oficialmente no Brasil em dezembro do ano passado. A ideia é alinhar a experiência da MGM Resorts em entretenimento e jogos com o alcance do Grupo Globo.

No comunicado, Bill Honrnbuckle, CEO e presidente da MGM Resorts, diz que a empresa está comprometida em se tornar a pricipal referência do entretenimento de jogos do mundo e que a parceria com o Grupo Globo mais a entrada no mercado brasileiro são um passo importante para a estratégia de crescimento.

“O Brasil é um dos mercados emergentes de jogos mais empolgantes e vibrantes do mundo, e ninguém tem mais exposição e experiência neste mercado do que o Grupo Globo. Esta aliança histórica nos permite entrar rapidamente no mercado com a escala e a experiência necessárias para estabelecer uma posição de operadora líder e fornecedora da melhor experiência para clientes em todo o Brasil”, completou.

Nos Estados Unidos, a MGM opera com a marca BetMGM, em associação com a Entain.