DeepSeek testa modelo com 1 milhão de tokens e gera críticas de usuários na China

Em 11 de fevereiro, a DeepSeek iniciou testes graduais de seu principal modelo de inteligência artificial. Segundo o STAR Market Daily, a empresa atualizou a versão web e o aplicativo para permitir a leitura e o processamento de textos muito longos, com até 1 milhão de tokens. Antes disso, o DeepSeek V3.1, lançado em agosto de 2025, aceitava até 128 mil tokens por vez.

De acordo com a empresa, o sistema agora consegue analisar grandes volumes de texto em uma única solicitação. Em um teste divulgado pela própria DeepSeek, o modelo identificou corretamente o conteúdo do livro Jane Eyre, com mais de 240 mil tokens.

Na noite de 12 de fevereiro, o tema “DeepSeek está ficando frio” entrou entre os assuntos mais comentados no Weibo. Usuários relataram mudanças no comportamento do sistema após a atualização. Uma das principais queixas foi o fim do uso de apelidos personalizados. Antes, o sistema mencionava o apelido do usuário nas respostas. Depois da atualização, passou a usar apenas o termo “usuário”.

Também houve críticas ao tom das respostas. Em pedidos de indicação de filmes, alguns usuários afirmaram receber comentários avaliados como condescendentes. Outros relataram que o sistema passou a responder de forma mais fria. Em contrapartida, parte do público considerou que as respostas ficaram mais diretas e objetivas.

Segundo o The Economic Observer, um profissional do setor de inteligência artificial afirmou que essa versão funciona como um “modo turbo”, que prioriza velocidade e serve como teste final antes do lançamento do DeepSeek V4, previsto para meados de fevereiro de 2026.

A série V reúne os principais modelos da empresa. O V3, lançado em dezembro de 2024, ampliou o desempenho do sistema. Depois, a DeepSeek lançou o V3.1, com foco em tarefas mais complexas, e apresentou o V3.2, em dezembro de 2025, como a versão estável mais recente. A empresa também divulgou o V3.2-Speciale, voltado a problemas avançados de matemática e pesquisa.

Antes disso, o site The Information informou que a DeepSeek pretende lançar o V4 durante o período do Ano-Novo Lunar, em fevereiro, com melhorias em tarefas de programação.

No início de 2026, a equipe da DeepSeek publicou dois estudos sobre novas formas de organizar o funcionamento dos modelos de IA. As propostas buscam reduzir custos e melhorar o desempenho em tarefas que exigem leitura de textos longos.