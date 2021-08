Restaurante desafia clientes a comer café da manhã de 17 mil calorias

Já pensou em comer um café da manhã com nada mais, nada menos, do que 17 mil calorias? Deixando a vida saudável de lado, o prato contém 15 fatias de bacon, 15 batatas fritas, 15 ovos fritos, 15 pedaços de morcela, 15 fatias de torrada, 15 porções de cogumelos, 15 porções de feijão cozido, 15 porções de tomate enlatado e 15 salsichas de tamanho duplo. Ou seja, uma versão gigante do tradicional café da manhã inglês.

Para ter uma ideia do quão exagerada a refeição parece, é necessário lembrar que o corpo humano, em média, precisa de 2 mil a 2,5 mil calorias por dia, no caso de indivíduos que não sejam atletas. Não à toa, o prato é chamado de “Terminator Armageddon” (ou “Exterminador do Futuro - Armageddon”, em tradução livre).

A invenção pra lá de calórica foi colocada à venda em um restaurante de Doncaster, um município do Reino Unido, segundo informações do jornal The Independent. O estabelecimento, chamado Shepherds Place Farm, garante que o prato sai de graça para quem conseguir comer tudo isso em menos de uma hora. O preço da refeição é de cerca de 40 libras, segundo o jornal.

O principal intuito ao criar um prato tão gigante -- além de desafiar consumidores -- é o de entrar para o Guinness Book como o maior café da manhã inglês em todo o Reino Unido.

Acostumado a oferecer pratos em larga escala, a fazenda divide um pouco do cotidiano nas redes sociais, Ted exibe as criações no instagram. Entre elas, está o Viking Burger: nada mais, nada menos, do que um hambúrguer gigante.

Shepherds Place Farm (@shepherdsplacefarm)

Ao jornal inglês, o proprietário do local, Ted Phillips, disse que a intenção por trás de um prato tão “escandaloso” é a de fazer as pessoas se divertirem.

“Depois da pandemia, nós só queremos um pouco de normalidade e poder dar às pessoas algum motivo para serem felizes também”, afirmou.