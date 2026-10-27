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Em mensagem a Lula, Xi Jinping destaca parceria entre China e Brasil como exemplo para o Sul Global

Em mensagem enviada a Lula pela reeleição, presidente chinês destacou a importância global da relação entre os países e defendeu a ampliação da cooperação estratégica

China: Xi Jinping parabenizou Lula pela reeleição e afirmou que a parceria entre China e Brasil se tornou um exemplo de cooperação entre países do Sul Global (Paulo Pinto/Agência Brasil)

China: Xi Jinping parabenizou Lula pela reeleição e afirmou que a parceria entre China e Brasil se tornou um exemplo de cooperação entre países do Sul Global (Paulo Pinto/Agência Brasil)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15h46.

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O presidente chinês Xi Jinping afirmou que a relação entre China e Brasil ganhou importância global, estratégica e de longo prazo e se tornou um exemplo de cooperação entre países do Sul Global. A declaração consta da mensagem enviada nesta terça-feira (27) a Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição à Presidência.

Xi destacou a comunicação mantida com Lula nos últimos anos e afirmou que os dois líderes têm conduzido conjuntamente o desenvolvimento das relações bilaterais e da chamada comunidade China-Brasil com futuro compartilhado.

Segundo o presidente chinês, essa aproximação levou a novos avanços na relação entre os dois países e ampliou sua importância para além do âmbito bilateral.

Xi afirmou ainda que atribui grande importância às relações com o Brasil e que pretende continuar trabalhando com Lula para levar a parceria a um novo patamar e ampliar a coordenação estratégica entre os dois países.

A mensagem foi enviada um dia depois da primeira manifestação oficial de Pequim sobre o resultado das eleições brasileiras. Na segunda-feira (26), o Ministério das Relações Exteriores da China parabenizou Lula pela vitória e afirmou que o país estava disposto a continuar avançando na relação com o Brasil.

Também nesta terça-feira, o vice-presidente chinês, Han Zheng, enviou uma mensagem de felicitações a Geraldo Alckmin pela reeleição como vice-presidente.

Fonte: Xinhua

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