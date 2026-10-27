Em mensagem a Lula, Xi Jinping destaca parceria entre China e Brasil como exemplo para o Sul Global

O presidente chinês Xi Jinping afirmou que a relação entre China e Brasil ganhou importância global, estratégica e de longo prazo e se tornou um exemplo de cooperação entre países do Sul Global. A declaração consta da mensagem enviada nesta terça-feira (27) a Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição à Presidência.

Xi destacou a comunicação mantida com Lula nos últimos anos e afirmou que os dois líderes têm conduzido conjuntamente o desenvolvimento das relações bilaterais e da chamada comunidade China-Brasil com futuro compartilhado.

Segundo o presidente chinês, essa aproximação levou a novos avanços na relação entre os dois países e ampliou sua importância para além do âmbito bilateral.

Xi afirmou ainda que atribui grande importância às relações com o Brasil e que pretende continuar trabalhando com Lula para levar a parceria a um novo patamar e ampliar a coordenação estratégica entre os dois países.

A mensagem foi enviada um dia depois da primeira manifestação oficial de Pequim sobre o resultado das eleições brasileiras. Na segunda-feira (26), o Ministério das Relações Exteriores da China parabenizou Lula pela vitória e afirmou que o país estava disposto a continuar avançando na relação com o Brasil.

Também nesta terça-feira, o vice-presidente chinês, Han Zheng, enviou uma mensagem de felicitações a Geraldo Alckmin pela reeleição como vice-presidente.

Fonte: Xinhua