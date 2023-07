México: 4 lugares incríveis que você precisa conhecer

Quando se fala em México, muitas pessoas automaticamente pensam em Cancún pelos mais diversos motivos – belezas naturais exuberantes, tons de azul impressionantes, vida noturna animada. Seja qual for a razão, o destino é realmente muito popular para viajantes brasileiros.

Além disso, já não é novidade que a cidade conta com uma grande quantidade de promoções turísticas criadas para atrair o público, sendo fortemente incentivada por agências de viagem com de vendas de pacotes all inclusive.

Mas além de Cancún, o que a região tem a oferecer? Desde Cenotes, até ruínas do povo Maya e praias tranquilas com água cristalina, a península de Yucatán conta com muitas atrações incríveis e merece ser descoberta em cada detalhe.

Melhor época para visitar

A temperatura média anual é de 27º C. No verão pode chegar próximo dos 40ºC. A alta temporada vai de dezembro a março. Para escapar dos preços altos e da agitação, prefira viajar entre abril e maio.

Como chegar

Aeroméxico: voo direto para a cidade do México com conexões para Cancún quase que imediatas; veja também o voo direto que parte três vezes por semana de Guarulhos para a capital da Riviera Maia.

Copaair: voo até o Panamá com conexões diretas para a Cancún.

Avianca: opera voos também para o México com conexões diretas em Bogotá para Cancún.

1. Costa Mujeres

Para aqueles que buscam desfrutar de um paraíso com tranquilidade e sossego, Costa Mujeres é uma excelente opção. Situada a apenas 20 minutos ao norte de Cancún, a cidade conta com a mesma estrutura de resorts all inclusive e praias paradisíacas, porém com um diferencial importante: a exclusividade.

Ali, nada de festas com som alto, agito e badalação: os hotéis de luxo que ficam em frente à praia recebem um público mais sossegado, criando o ambiente perfeito para quem prefere escutar o som do mar e quer fugir das grandes aglomerações.

Opção de hospedagem

Como a cidade não tem um centrinho muito ativo como a vizinha Cancún, os resorts buscam cada vez mais oferecer atrações para garantir o entretenimento de seus hóspedes. Esse é o caso do RIU Costa Mujeres, um resort cinco estrelas à beira-mar que traz opções de diversão para todas as idades.

Durante o dia, aulas de dança, ginástica, pilates, pintura e diversas atividades na piscina estão entre as opções encontradas, além do parque aquático exclusivo do RIU, que fica anexo à propriedade e funciona seis dias por semana, com toboáguas radicais para todas as idades. À noite, as opções de restaurante com gastronomia especializada e shows diários fazem com que os hóspedes possam viver momentos excelentes sem nem mesmo deixar o hotel.

O hotel RIU Costa Mujeres é uma opção de hospedagem all inclusive de luxo para aqueles que buscam experiências diferenciadas. Toda a estrutura do resort é majestosa e grande, com instalações modernas e impecáveis, perfeitas para vivenciar o melhor do caribe, sem abrir mão do conforto.

Opções de lazer

A rede RIU conta com um programa de entretenimento que inclui shows, musicais, stand-up comedy, noite do karaokê, apresentações de cantores de ópera e muito mais. Para Javier Monje, Diretor de Vendas da RIU no Caribe Mexicano, o mercado brasileiro sempre foi muito significante para a rede e os hotéis já operam com capacidade total. “Agora, de acordo com as quedas dos casos de COVID em Quintana Roo, podemos voltar a receber 100% da capacidade de hóspedes em nosso hotel”, explica.

2. Ruínas Maya (uma das 7 maravilhas do mundo)

Já para aqueles que buscam uma experiência histórica e cultural completa, visitar o sítio arqueológico de Chichén Itzá é uma excelente opção. Essa atração permite a visitação ao espaço onde foi a antiga capital Maya e conta com diversas ruínas de construções importantes para a civilização na época, entre elas, a pirâmide de Kukulcán, considerada uma das sete maravilhas do mundo.

O local fica a cerca de 2h30 de carro da região de Cancún e pode ser acessado tanto por quem está viajando por conta quanto por quem está com excursões. Os ingressos custam 497 pesos mexicanos, ou aproximadamente 115 reais, mas valem cada centavo, pois a experiência realmente não tem preço.

Para quem quiser um tour mais detalhado, que conte curiosidades sobre os monumentos e explique mais sobre a história do lugar, guias turísticos estão disponíveis para contratação na entrada do parque, com preços a serem negociados.

Dica: para evitar grandes aglomerações, programe sua visita para o final do dia, mas fique atento nos horários: o parque fecha às 17h e permite a entrada de turistas só até as 16h30. Dessa forma, você não só consegue aproveitar local mais vazio, como também foge do sol forte, muito característico da região.

3. Tulum

Para aqueles que buscam espaços “instagramáveis”, vida noturna animada e público jovem, Tulum é uma excelente opção. Situada a 2h30 de Cancún, a cidade ficou famosa por receber influencers de todas as partes do mundo, que são verdadeiros amantes do local.

Aqui, esqueça todo o estilo de hotéis all inclusive e resorts gigantescos, pois o estilo é diferente: hotéis menores, no estilo boutique, são a verdadeira sensação, todos com uma proposta de arquitetura diferenciada, com estilo rústico, que valoriza elementos da natureza para criar um ambiente diferenciado. Mas prepare o bolso: ali é a região mais cara e todos os preços, desde uma garrafa d’água até a diária nos hotéis, são bem salgados.

Opções de lazer

Entre os destaques, vale visitar a escultura “Ven a La Luz”, do artista Daniel Popper, bem como os hotéis mais diferentões e irreverentes, como o famoso Azulik, que conta com um design arrojado e rústico que é tendência nos arredores. Fora esses locais, caminhar pela praia, visitar algum dos beach clubs e explorar a rua principal de Tulum com suas lojas, restaurantes e bares já garantem a programação para pelo menos um dia de passeio completo.

4. A beleza exuberante dos Cenotes

Além das praias de tirar o fôlego, a região também conta com outra opção excelente para os amantes da natureza: os cenotes. São mais de 70 espalhados por toda península de Yucatán, cada um deles com as mais diversas características e particularidades.

A visitação de cenotes tem ganhado cada vez mais espaço no roteiro dos viajantes que buscam conhecer locais menos explorados e viver uma experiência com água doce e cristalina, formações rochosas pitorescas e claro, peixes por todos os lados.

Essa é uma opção tanto para quem está viajando por conta, que pode incluir cenotes ao longo de seu roteiro e visitá-los de carro, como para aqueles que viajam em excursões, pois existem agências locais que fazem esses passeios e cuidam de tudo, transfer, ingressos e alimentação.

Cenotes mais famosos da região

Cenote Suytun

Cenote Dos Ojos

Gran Cenote

Cenote Azul

Cenote Ik Kil

Dicas importantes:

Programe-se para visitar os Cenotes em horários alternativos: chegar bem cedo, nos primeiros horários da manhã ou mais a tarde, perto do fim do dia, ajuda a evitar aglomerações de turistas;

Cheque os horários e valores antes de ir: os Cenotes são propriedades privadas, portanto cada um tem suas regras com relação à horário de funcionamento e valores, o que pode influenciar na sua programação e evitar que perca a viagem;

Faça uma lista de quais Cenotes planeja visitar e combine com o roteiro da sua viagem: existem Cenotes espalhadas por diversos lugares da região, por isso é importante mapear previamente onde estão localizados para combinar com outros lugares que for visitar;

Prepare-se para regras de proteção à natureza: na maioria dos cenotes você não poderá entrar com protetor solar ou qualquer tipo de creme no cabelo ou no corpo. É muito comum que seja obrigatório tomar uma ducha no local antes de mergulhar, para garantir que nenhum resíduo entre na água quando você mergulhar;

Cheque as regras de visitação: antes de ir, vale checar as regras de visitação e especificidades dos protocolos de segurança.

Locais para se hospedar

Cancún e Riveira Maia

RIU Hotels & Resorts

Hotel Xcaret México

Temptation Cancun Resort

Tulum – Azulik Hotel

Onde comer

Hacienda Sisal

Loco Tulum

Porfirio’s

Dica: para quem não quer errar, pode apostar na culinária local e escolher nas redes de restaurantes locais, como Burrito, Amor, La Zebra e Loco Tacos.

Por Paola Di Buono – Revista Qual Viagem.