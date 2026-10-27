Noah Wyle é o 'homem mais sexy do mundo de 2026'; veja os últimos vencedores

Noah Wyle, de "The Pitt", foi eleito o "homem mais sexy do mundo" de 2026 pela revista People. Aos 55 anos, o ator é protagonista, roteirista e diretor de alguns episódios da série de sucesso da HBO Max.

Em entrevista ao veículo, o ator afirmou que achava que a notícia era uma pegadinha. "Eu achei que parecia uma brincadeira, nem em um milhão de anos eu imaginei que essa seria uma honra concedida a mim", afirmou.

Todos os anos, a revista norte-americana People Magazine elege o "Sexiest Men Alive", ou o "homem mais sexy do mundo" daquele ano. O título é concedido desde 1985 e Mel Gibson foi o primeiro de muitos homenageados.

Confira os últimos nomes eleitos:

2026 - Noah Wyle

Noah Wyle: ator foi eleito o homem mais sexy de 2026 pela revista People. (Reprodução/People)

2025 - Jonathan Bailey

Jonathan Bailey: ator participa da exibição do filme "Ink" e da cerimônia de abertura do Festival de Veneza. (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

2024 - John Krasinski

John Krasinski: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo participa de pré-estreia em Nova York. (John Nacion/Variety via Getty Images

2023 - Patrick Dempsey

Patrick Dempsey: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo pela revista People. (Getty Images)

2022 - Chris Evans

Chris Evans: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo pela revista People. (Divulgação/Reprodução)

2021 - Paul Rudd

Paul Rudd: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo pela revista People. (Scott Winters/Icon Sportswire via Getty Images) (Scott Winters/Getty Images)

2020 - Michael B. Jordan