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Noah Wyle é o 'homem mais sexy do mundo de 2026'; veja os últimos vencedores

Aos 55 anos, o protagonista da série "The Pitt" foi o escolhido pela revista People para o tradicional título de "homem mais sexy do mundo" de 2026

Noah Wyle: ator foi eleito o homem mais sexy de 2026 pela revista People (Divulgação/HBO)

Noah Wyle: ator foi eleito o homem mais sexy de 2026 pela revista People (Divulgação/HBO)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13h05.

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Noah Wyle, de "The Pitt", foi eleito o "homem mais sexy do mundo" de 2026 pela revista People. Aos 55 anos, o ator é protagonista, roteirista e diretor de alguns episódios da série de sucesso da HBO Max.

Em entrevista ao veículo, o ator afirmou que achava que a notícia era uma pegadinha. "Eu achei que parecia uma brincadeira, nem em um milhão de anos eu imaginei que essa seria uma honra concedida a mim", afirmou.

Todos os anos, a revista norte-americana People Magazine elege o "Sexiest Men Alive", ou o "homem mais sexy do mundo" daquele ano. O título é concedido desde 1985 e Mel Gibson foi o primeiro de muitos homenageados.

Confira os últimos nomes eleitos:

2026 - Noah Wyle

Capa da revista People com o ator Noah Wyle em destaque como o homem mais sexy de 2026.

Noah Wyle: ator foi eleito o homem mais sexy de 2026 pela revista People. (Reprodução/People)

2025 - Jonathan Bailey

O ator Jonathan Bailey posa de terno e gravata borboleta no Festival de Veneza.

Jonathan Bailey: ator participa da exibição do filme "Ink" e da cerimônia de abertura do Festival de Veneza. (Michael Buckner/Variety via Getty Images)

2024 - John Krasinski

O ator John Krasinski posa na estreia da série Jack Ryan em Nova York.

John Krasinski: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo participa de pré-estreia em Nova York. (John Nacion/Variety via Getty Images

2023 - Patrick Dempsey

O ator Patrick Dempsey veste terno e camisa social em evento público.

Patrick Dempsey: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo pela revista People. (Getty Images)

2022 - Chris Evans

O ator Chris Evans veste suéter preto de gola alta e relógio de pulso em retrato fotográfico.

Chris Evans: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo pela revista People. (Divulgação/Reprodução)

2021 - Paul Rudd

O ator Paul Rudd sorri durante evento esportivo em Kansas City.

Paul Rudd: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo pela revista People. (Scott Winters/Icon Sportswire via Getty Images) (Scott Winters/Getty Images)

2020 - Michael B. Jordan

O ator Michael B. Jordan posa no tapete vermelho durante o evento do Oscar em Hollywood.

Michael B. Jordan: ator e ex-vencedor do título de homem mais sexy do mundo comparece a premiação em Hollywood. (Etienne Laurent / The Academy/A.M.P.A.S.)

 

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