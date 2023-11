Blink-182, Paramore e Sam Smith: Lollapalooza anuncia line-up da edição de 2024; veja lista

O Lollapalooza Brasil anunciou nesta terça-feira, 7, as atrações da próxima edição do festival de música. O evento está marcado para os dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Essa será a décima primeira edição do evento no Brasil.

Entre os nomes anunciados estão Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit e Titãs como headliners, e outras atrações inéditas no Brasil, como Hozier, Rina Sawayama, King Gizzard & the Lizard Wizard, e Omar Apollo.

Todos os anúncios estão no pôster, que acaba de ser divulgado pela organização do evento. Os ingressos para o festival, já no segundo lote, estão disponíveis em lollapaloozabr.com.

O Lollapalooza Brasil é um dos eventos mais aguardados pelos fãs. Com quatro palcos e mais de 70 atrações, a programação conta com atividades simultâneas que tomam conta dos mais 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos.

Quem são os headliners que vão agitar o festival em 2024?

Uma das bandas de pop-punk mais queridas e influentes de uma geração, o Blink-182 virá ao Brasil pela primeira vez no Lollapalooza Brasil 2024, em uma apresentação muito esperada com a turnê de “One More Time”, disco que marca o retorno do guitarrista e vocalista Tom Delonge . Os fãs também podem esperar uma série de hits, como "All The Small Things", "First Date" e “Dance With Me”, do novo álbum.

Dona de sucessos, como "Kill Bill" e "Snooze", SZA é outra que faz sua estreia no Brasil ao se apresentar no Lollapalooza. A cantora de R&B é considerada uma sensação por sua voz poderosa e letras autênticas.

Presença de palco não falta para Hayley Williams, líder e vocalista do Paramore. Em turnê com o álbum This Is Why, a banda tem no repertório hinos de uma geração, como “Misery Business”, “Decode” e “That’s What You Get”.

Sam Smith volta ao país depois de um longo intervalo e vai encantar o público com sucessos como "Stay with Me", "I’m Not The Only One" e “Unholy”.

Os canadenses do Arcade Fire trarão a turnê do disco WE (2022) para São Paulo. Hits como “The Suburbs” e “Reflektor” podem ser esperados para elevar a temperatura do público no Autódromo.

Representantes do nu metal americano, Limp Bizkit é marcado pela entrega vocal de Fred Durst e pela experimentação sonora do guitarrista Wes Borland. A banda foi indicada a três prêmios Grammy e vendeu 40 milhões de discos em todo o mundo.

O Titãs encerra a sua turnê de reencontro em grande estilo. Após 22 shows no Brasil, Estados Unidos e Portugal, essa será a última oportunidade de ver a formação original da banda celebrando mais de 40 anos de carreira.

Veja o Line-up:

Artistas brasileiros que vão estrelar o festival

Além do Titãs encerrando a turnê “Pra Dizer Adeus”, o Lollapalooza Brasil 2024 é um espaço de celebração da música nacional e da diversidade de estilos presentes em nosso país.

As atrações brasileiras representam a total diversidade de gêneros do Lollapalooza: Do ícone da MPB e da Tropicália Gilberto Gil ao rap de Marcelo D2, o festival ainda trará apresentações mais intimistas de Céu e Rael, a envolvente performance do BaianaSystem, o pop do furacão Luíza Sonza. Mc Kevin o Chris é um dos representantes do funk, a vencedora do Grammy Latino Tulipa Ruiz traz os sons da MPB, dentre muitas outras atrações que vão tomar conta do festival.

Quais os ingressos da venda geral do Lollapalooza 2024?

As vendas nesse primeiro momentos serão somente dos Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass by Vivo. Veja ao que cada um dá acesso. Público pode garantir seu ingresso comprando pelo site da Ticketmaster ou presencialmente na bilheteria do Tokio Marine Hall

Lolla Pass: Dá acesso aos três dias de festival na área de pista. Os preços do Lolla Pass no segundo lote da venda geral variam de R$ 1.250,00 a R$ 2.500,00.

Lolla Comfort Pass: O Lolla Comfort Pass permite acesso aos 3 dias do festival e a área exclusiva Lolla Comfort, para quem busca mais conforto em sua experiência, com vista privilegiada do evento, lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Os preços do Lolla Comfort Pass no segundo lote da venda geral variam de R$ 2.200,00 a R$ 4.400,00.

Lolla Lounge Pass by Vivo: A Vivo, patrocinadora do evento, oferece a área mais premium do festival. O Lolla Lounge Pass by Vivo dá acesso aos três dias do festival e à área Lolla Lounge, com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. Os preços do Lolla Lounge Pass by Vivo no segundo lote da venda geral variam de R$ 4.100,00 a R$ 5.350,00.

Os preços iniciais informados acima para os 3 setores consideram o desconto máximo concedido pelo festival. Terão acesso ao Lolla Pass por estes valores as pessoas que têm direito à meia entrada garantido por lei. Este valor não inclui taxas de serviço de 20% para compras online e envio, quando for o caso.

Como comprar os ingressos do Lollapalooza 2024?

Os ingressos serão vendidos exclusivamente através da Ticketmaster Brasil, bilheteria oficial do festival, e poderão ser comprados online no site, ou na bilheteria física da Ticketmaster. Nas compras online, haverá cobrança de taxa de serviço de 20%; já na bilheteria física, não há cobrança de taxa.

A organização reforça que, para a melhor experiência, os fãs devem fazer a atualização do seu cadastro dentro da plataforma, garantindo assim um acesso mais tranquilo no momento da compra. Durante a venda geral, todos terão acesso a parcelamento em até 3x (três vezes) sem juros. Os clientes têm direito a comprar até 04 (quatro) ingressos, na categoria Pass, por CPF, sendo até 01 (uma) meia-entrada.

Quando começa o festival?

A próxima edição do Lollapalooza ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.