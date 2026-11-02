Liderança na era da IA: X competências que separam simples gestores de estrategistas

A inteligência artificial já participa de decisões sobre atendimento, produtividade, investimentos e organização do trabalho.

Sua presença nas empresas, porém, trouxe uma nova responsabilidade para quem ocupa cargos de liderança: avaliar quando a tecnologia realmente contribui para os resultados e quais riscos acompanham sua implementação.

O desafio ganhou relevância à medida que ferramentas como ChatGPT, Microsoft Copilot e Gemini passaram a integrar atividades corporativas.

Conhecer essas plataformas pode facilitar tarefas individuais, mas não garante a capacidade de conduzir projetos que envolvem equipes, recursos financeiros e mudanças operacionais.

Nesse contexto, cinco competências ajudam a diferenciar a gestão cotidiana de uma liderança capaz de orientar decisões sobre inteligência artificial.

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1. Pensamento crítico para avaliar resultados

A capacidade de questionar informações tornou-se essencial diante de sistemas que produzem respostas convincentes, mesmo quando estão incorretas.

Ferramentas de IA generativa podem apresentar dados imprecisos, interpretações equivocadas e referências inexistentes.

Líderes precisam reconhecer essas limitações e estabelecer processos de verificação, especialmente quando os resultados influenciam decisões financeiras ou comerciais.

2. Identificação de oportunidades de automação

A escolha de quais processos automatizar exige conhecimento sobre o funcionamento da empresa.

Atividades repetitivas, com critérios definidos e resultados verificáveis, podem ser candidatas à automação. Já processos que envolvem situações excepcionais ou decisões sensíveis exigem maior supervisão.

Antes de investir, é necessário comparar custos, benefícios esperados e possíveis impactos sobre a qualidade do trabalho.

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3. Conhecimento sobre dados e segurança

Informações utilizadas por sistemas de IA podem incluir documentos internos, dados de clientes e registros financeiros.

A liderança precisa compreender quais informações podem ser compartilhadas com plataformas externas e quais mecanismos de proteção estão disponíveis.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece obrigações para o tratamento de dados pessoais, inclusive quando realizado com apoio de inteligência artificial.

4. Capacidade de conduzir mudanças nas equipes

A implementação de IA pode modificar a distribuição de tarefas e exigir novas competências dos funcionários.

Cabe à liderança identificar necessidades de treinamento, esclarecer responsabilidades e acompanhar os efeitos da tecnologia sobre a rotina.

A supervisão humana continua relevante, sobretudo em atividades nas quais erros podem afetar clientes, trabalhadores ou decisões importantes.

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5. Visão de negócios para medir resultados

O desempenho de uma iniciativa de IA deve ser avaliado por indicadores relacionados ao problema que motivou sua adoção.

A análise precisa considerar os custos de implementação, manutenção e revisão dos resultados. Uma ferramenta que acelera determinada atividade, mas exige correções frequentes, pode não representar ganho efetivo de produtividade.

Para quem lidera equipes, a competência decisiva está na capacidade de transformar possibilidades tecnológicas em decisões fundamentadas, com objetivos definidos e resultados que possam ser acompanhados.