Escalação do Flamengo: Veja provável time titular contra o Corinthians na Libertadores

O Flamengo enfrenta o Corinthians nesta terça-feira, 2, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

Para o primeiro confronto das quartas, o técnico Dorival Junior deve usar força máxima. Os jogadores que enfrentaram o Athletico-PR pela Copa do Brasil e foram poupados no Brasileirão contra o Atlético Goianense. Cebolinha e Vidal devem começar no banco de reservas.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, terça-feira, 2; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Flamengo contra o Corinthians

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Onde assistir e qual horário do jogo do Flamengo ao vivo

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo no SBT e Conmebool TV.

Arbitragem do jogo Flamengo e Corinthians

Árbitro: Patrício Loustau, da Argentina

Patrício Loustau, da Argentina Assistentes: Juan Pablo Belatti e Facundo Rodríguez, ambos da Argentina

Juan Pablo Belatti e Facundo Rodríguez, ambos da Argentina Quarto árbitro: Nicolas Lamolina, da Argentina

Nicolas Lamolina, da Argentina Árbitro de vídeo: Germán Delfino, da Argentina

Próximos jogos do Flamengo

06/08 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

09/08 - Flamengo x Corinthians - Libertadores

LEIA TAMBÉM:

Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa para ir? Veja preços de pacotes de viagem

Há 9 anos, Neymar estreava no futebol europeu vestindo a camisa do Barcelona

Lewandowski no Barcelona: o que a decisão do jogador ensina sobre carreira

Quais são as maiores torcidas nas capitais e no interior do Brasil?

Tok&Stok vende cadeiras do estádio do Pacaembu por até R$ 1.799