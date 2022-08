Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Flamengo hoje, terça-feira, 2; veja horário

O Corinthians recebe o Flamengo nesta terça-feira, 2, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América.

As duas maiores torcidas irão se encontrar na fase decisiva da Libertadores. O duelo de 180 minutos começa na casa corinthiana. O caminho dos dois times até as quartas foi bem distinto.

Enquanto Flamengo avanço em primeiro no seu grupo com cinco vitórias e um empate, o Corinthians passou de fase na segunda posição com três empates, duas vitórias e uma derrota.

Nas oitavas, o rubro negro venceu com facilidade o Tolima, aplicando uma goleada história no Maracanã, O Timão empatou com o Boca nos dois jogos e se classificou na disputa de pênaltis.

Essa será o quinto confronto das equipes na competição. Em 1991, os times se encontraram na fase de grupos. Foi um empate e uma vitória do Flamengo.

Já na edição de 2010, os clubes protagonizaram uma das oitavas de final. O Corinthians tinha Ronaldo no elenco e o Flamengo o atacante Adriano. Com vitória rubro negra no Maracanã e vitória do Timão no Pacaembu, quem avançou os cariocas pelo critério de gol marcado fora de casa.

O último encontro entre os clubes foi no Brasileirão deste ano. O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0 em casa.

Provável escalação do Corinthians contra o Flamengo

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil (Bruno Méndez) e Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz e Maycon; Willian, Adson (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto.

Provável escalação do Flamengo contra o Corinthians

Escalação do Flamengo: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Flamengo

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Corinthians x Flamengo terá transmissão ao vivo no SBT e Conmebool TV.

Próximos jogos do Flamengo

06/08 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

09/08 - Flamengo x Corinthians - Libertadores

Próximos jogos do Corinthians

06/08 - Avaí x Corinthians - Brasileirão

09/08 - Flamengo x Corinthians - Libertadores

