Quando é o Dia dos Namorados em 2024? Entenda origem da data

O Dia dos Namorados é uma das celebrações mais populares no Brasil por ser a ocasião mais romântica do ano. Apesar das aparências, a ocasião não é agitada apenas pelos jovens. Muitos casais adultos fazem questão de aproveitar esse momento para dar um impulso especial ao relacionamento, independentemente do status civil.

No país, a comemoração ocorre em 12 de junho, que neste ano cai em uma quarta-feira. Mesmo sendo importante para o comércio como várias datas sazonais ao longo do ano, o Dia dos Namorados não é considerado feriado nacional nem ponto facultativo.

Por que o Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho?

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a origem do Dia dos Namorados não tem nada a ver com o amor. Na verdade, a data foi inserida no calendário por causa de uma bem-sucedida campanha publicitária.

Em 1948, João Doria, proprietário da agência Standart Propaganda, foi contratado pela loja de departamentos Clipper para impulsionar as vendas no mês de junho, um mês tradicionalmente fraco para o comércio.

Inspirado pelo Valentine's Day, celebrado nos Estados Unidos e em outros países, Doria desenvolveu uma campanha publicitária para junho com slogans como "Não é só com beijos que se prova o amor!" e "Não se esqueçam: amor com amor se paga".

A estratégia impactou o setor na época e foi estabelecida uma data especial para os casais celebrarem o amor. Por outro lado, a escolha do dia 12 de junho é resultado das festas católicas de Santo Antônio, famoso como o santo casamenteiro, que acontecem em 13 de junho.

Comemorações ao redor do mundo

Nos Estados Unidos, no Japão e em vários países europeus, o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro.

Quando é o próximo feriado de 2024?

De acordo com o calendário divulgado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o próximo feriado depois do Corpus Christi, que será em 30 de maio, é o de 7 de setembro, que celebra a Independência do Brasil.