Desastres naturais impactam as finanças de um em cada cinco adultos nos EUA Além dos efeitos causados pelas catástrofes, dados do Fed, de 2023, revelam que a população americana se mostra preocupada com a pressão da inflação no preço dos alimentos

Impacto: desastres naturais ou fenômenos meteorológicos graves, como inundações e incêndios florestais, influenciaram no bolso dos americanos (AFP Photo)