Jogos de futebol hoje, terça-feira, 2; onde assistir ao vivo e horários

Jogão da Libertadores, clube brasileiro na Sul-Americana e rodada do Brasileirão Série B são destaques da terça-feira de futebol.

Corinthians e Flamengo fazem o aguardado duelo entre os clubes de maiores torcidas do país. Na Libertadores, os times já se encontraram em quatro oportunidades. Foram duas vitórias do Flamengo, um empate e uma vitória do Corinthians. Nas oitavas de 2010, o rubro negro conseguiu a classificação em cima do time paulista graças ao gol fora de casa.

Ainda nas competições da Conmebol, o Atlético-GO enfrenta o Nacional do Uruguai pelas quartas da Sul-Americana. O time goiano pode ter pela frente o artilheiro uruguaio Luis Suárez, que foi apresentado no Nacional na última semana.

Na Europa, a Champions League já começou. Na fase classificatória, o Benfica enfrenta o Midtjylland da Dinamarca. O jogo de ida será na casa dos portugueses.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa Libertadores

21h30 - Corinthians x Flamengo - SBT e Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - Nacional-URU x Atlético-GO - Conmebol TV

- Conmebol TV 21h30 - Deportivo Táchira x Independiente Del Valle - Conmebol TV

Champions League

16h - Benfica x Midtjylland - ESPN e Star+

Brasileirão Série B

21h30 - Sport x Criciúma - SporTV e Premiere

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Benfica x Midtjylland

O jogo desta terça-feira às 16h entre Benfica x Midtjylland terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Sport x Criciúma

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Sport x Criciúma terá transmissão ao vivo no Premiere e SporTV.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo do Deportivo Táchira x Independiente Del Valle

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Deportivo Táchira x Independiente Del Valle terá transmissão ao vivo na Conmebol TV.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

21h30 - Corinthians x Flamengo - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

21h30 - Sport x Criciúma - Brasileirão Série B

Premiere

21h30 - Sport x Criciúma - Brasileirão Série B

LEIA TAMBÉM:

Copa do Mundo 2022 no Catar: quanto custa para ir? Veja preços de pacotes de viagem

Há 9 anos, Neymar estreava no futebol europeu vestindo a camisa do Barcelona

Lewandowski no Barcelona: o que a decisão do jogador ensina sobre carreira

Quais são as maiores torcidas nas capitais e no interior do Brasil?

Tok&Stok vende cadeiras do estádio do Pacaembu por até R$ 1.799