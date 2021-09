Erasmo Carlos é internado no Rio com covid-19

O cantor Erasmo Carlos, de 80 anos, foi internado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (31) após ter sido diagnosticado com covid-19 na semana passada. Erasmo, que já se posicionou diversas vezes a favor da vacina, já havia tomado as duas doses do imunizante contra o coronavírus.

Vale lembrar que, mesmo vacinado, as pessoas correm o risco de se infectarem com a doença. E isso também não quer dizer que a vacina não é eficaz, dado que o sistema imune de pessoas idosas tem mais lentidão em reagir contra os vírus no geral – por isso que mais mortes por gripe e covid-19 são registradas nessa faixa etária.

A equipe do cantor se manifestou nas redes sociais, agradecendo a torcida dos fãs e amigos.

"Gostaríamos de informar que o Erasmo precisou ser hospitalizado para continuar tratando a infecção por covid. Ele está em observação e tendo todos os cuidados que precisa para vencer a doença. Agradecemos muito a torcida, orações e carinho de todos os amigos. Continuem vibrando positivo", escreveu a equipe do músico.