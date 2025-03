Triple Witching: conheça o fenômeno que ameaça preços do bitcoin, Ethereum e XRP

O bitcoin, a Ethereum e o XRP enfrentam nesta sexta-feira, 21, o fenômeno do "Triple Witching", ou "bruxaria tripla", em português. Bastante conhecido no mercado financeiro, esse acontecimento é conhecido por trazer uma alta volatilidade para os preços dos ativos, e o cenário não é diferente para as criptomoedas.

A bruxaria tripla é caracterizada pelo vencimento simultâneo de três tipos de derivativos: contratos de preços futuros de índices de ações, opções de preço de índices de ações e opções de ações. Eles sempre coincidem na última sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro de cada ano.

Além da bruxaria tripla, também há a bruxaria quádrupla, ou "Quadruple Witching", quando também ocorre o vencimento de contratos futuros específicos de ações, trazendo ainda mais volatilidade para o mercado. Dessa vez, porém, esse evento não está em andamento.

O evento desta sexta-feira envolverá o vencimento de US$ 4,5 trilhões em contratos de preços futuros, segundo uma estimativa do Citi. Por causa disso, investidores tradicionalmente operam com mais cautela e aversão a risco, impulsionando a volatilidade de preços.

O fenômeno também atinge o mercado de criptomoedas em um momento de vulnerabilidade. Ativos como o bitcoin, o ether e o XRP vêm de semanas de quedas acumuladas, geradas principalmente pelo deterioramento de perspectivas para a economia dos Estados Unidos.

O setor chegou a ensaiar uma recuperação na última quarta-feira, 19, após a última decisão de juros do Federal Reserve e sinalizações de novos cortes em 2025. Entretanto, ele voltou a alternar entre a lateralidade e movimentos de queda de intensidade variável.

Com isso, as criptomoedas devem continuar operando nesta sexta-feira sem uma direção de preço definida, mas com forte volatilidade. A reação do mercado ao vencimento desse grande montante de contratos futuros deve determinar o impacto para os ativos digitais.

Atualmente, o bitcoin, o ether e o XRP são as três maiores criptomoedas do mercado. Por isso, elas tendem refletir e influenciar o comportamento dos investidores em relação ao setor. Nas primeiras horas desta "bruxaria tripla", os três ativos tiveram queda, indicando uma aversão contínua dos investidores ao risco.

