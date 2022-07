Elon Musk teve gêmeos no ano passado com executiva de sua empresa

O bilionário Elon Musk teve gêmeos no ano passado com Shivon Zilis, executiva da empresa Neutralink, na qual Musk é CEO. A revelação foi feita pelo portal Business Insider com base em documentos. Com isso, o também CEO da Tesla tem agora nove filhos conhecidos.

Segundo o portal, Musk e Zilis entraram com uma petição em abril para incluir o sobrenome do pai e colocar o sobrenome da mãe no meio na certidão das crianças. A ordem teria sido aprovada por um juiz em Austin, Texas, em maio deste ano. Os nomes foram preservados pela reportagem para proteger a privacidade das crianças.

Os "novos" filhos de Musk nasceram semanas antes do seu segundo filho com Grimes, que foi gestado por uma barriga de aluguel. A cantora e Musk se separaram em setembro de 2021 após um relacionamento de três anos. Questionado pela Business Insider, Musk e Zilis não responderam.

Os sete filhos conhecidos de Musk são: Vivian, Griffin, Damian, Kai e Saxon Musk (frutos do casamento com Justine); e X Æ A-Xii e Exa Dark Sideræl, com a cantora Grimes. Musk defende em declarações que é preciso trazer mais pessoas para o mundo. Isso pode ter relação com a quantidade de filhos do bilionário

Quem é Shivon Zilis

Shivon Zilis nasceu em Markham, no Canadá e é formada em economia e filosofia em Yale. Ela também foi goleira do time de hóquei no gelo da faculdade. Após iniciar uma carreira na IBM, ela se junto ao fundo de capital de risco Bloomberg Beta, onde liderou os esforços de investimentos em dados. Em 2015, Zilis esteve na lista 30 Under 30 da Revista Forbes na categoria de capital de risco.

Segundo Business Insider, Zilis conheceu Musk por meio de seu trabalho com a OpenAI, a organização sem fins lucrativos de pesquisa e implantação de inteligência artificial que Musk cofundou em 2015. Ela é a membro mais jovem do conselho de administração da OpenAI.

Em 2017, ela começou a trabalhar na Tesla como diretora de projetos, para implementar a sua experiência em inteligência artificial nas equipes de piloto automático dos veículos da montadora. Hoje ela é diretora de projetos da Neuralink, empresa de implantes de interface cérebro-máquina de Musk.

Na Neuralink, a executiva realizou testes cirúrgicos de seus chips cerebrais habilitados para Bluetooth em macacos e porcos e permitiu que um macaco de nove anos jogasse videogame.

