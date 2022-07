Barbie no espaço? Mattel fecha parceria com empresa espacial de Elon Musk

A Mattel, fabricante da Barbie, anunciou na quarta-feira, 20, que fechou parceria com a SpaceX, de Elon Musk, para produzir e lançar brinquedos espaciais.

Segundo as duas empresas, o objetivo da parceria é inspirar crianças e colecionadores a descobrir como é ser um explorador espacial. “Estamos ansiosos para trabalhar com a Mattel para ajudar a inspirar a próxima geração de exploradores e entusiastas do espaço", disse Brian Bjelde, vice-presidente da SpaceX. Nick Karamanos, vice-presidente da Mattel, acrescentou que a Mattel está orgulhosa por criar produtos e experiências que "honrem momentos culturais e inspirem a humanidade".

Os novos brinquedos devem chegar ao mercado em 2023 sob a marca Matchbox. O acordo também prevê lançamentos de colecionáveis digitais para a Mattel Creations, uma plataforma online para colecionadores.

Essa não é a primeira parceria entre a Mattel e empresas de Elon Musk. Em 2020, a empresa fabricou duas versões de carrinho de controle remoto inspirados no Tesla Cybertruck. Miniaturas de outros veículos da Telas são vendidos na linha Hot Wheels.

Em abril deste ano, a Mattel fez uma ação com a Estação Espacial Internacional (ISS) e levou duas bonecas Barbie vestidas de astronauta para o espaço. A viagem dos brinquedos fez parte da Missão Estrela dos Sonhos, um projeto de divulgação para inspirar meninas a se interessar em carreiras nos campos aeroespacial e de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A empresa também já usou a corrida espacial para criar coleções. Em 1960, criou brinquedos inspirados em naves da Nasa. A primeira Barbie astronauta foi lançada em 1965.

